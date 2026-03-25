Deși inteligența artificială schimbă rapid modul în care muncim, încă nu a eliminat un număr vizibil de locuri de muncă. Cel puțin, nu încă. Un nou raport al companiei AI Anthropic arată o realitate nuanțată, dar CEO-ul Dario Amodei avertizează că AI ar putea șterge jumătate din toate joburile de birou pentru începători și ar putea împinge șomajul până la 20% în următorii cinci ani.

Piața muncii, încă „sănătoasă”

La prima vedere, lucrurile par stabile. Peter McCrory, șeful departamentului economic de la Anthropic, a declarat în cadrul summitului Axios AI din Washington că cele mai recente date nu indică o criză iminentă. Ba chiar, el susține că piața muncii este încă „sănătoasă”.

Analiza companiei nu a găsit dovezi clare ale unei dislocări pe scară largă a forței de muncă. „Nu există nicio diferență materială în ratele șomajului” între angajații care folosesc Claude (modelul AI al Anthropic) pentru „sarcina centrală a postului lor în moduri automate” – cum ar fi redactorii tehnici, operatorii de date sau inginerii software – și muncitorii din joburi mai puțin expuse la AI, care necesită „interacțiune fizică și dexteritate cu lumea reală”.

Avertismentul: Schimbarea poate fi bruscă

Numai că liniștea de acum ar putea fi înșelătoare. Odată cu adoptarea tot mai largă a inteligenței artificiale în diverse industrii, echilibrul se poate schimba dramatic și rapid. Tocmai de aceea monitorizarea este esențială.

„Efectele de dislocare s-ar putea materializa foarte rapid, așa că vrei să stabilești un cadru de monitorizare pentru a înțelege asta înainte să se materializeze, astfel încât să putem surprinde fenomenul pe măsură ce se întâmplă și, ideal, să identificăm răspunsul politic adecvat,” a explicat McCrory pentru TechCrunch.

Și, hai să fim serioși, potențialul este imens. „Orice poate face un computer, în principiu, Claude și alte modele lingvistice mari pot face. Ceea ce vedem în practică este că oamenii și companiile aduc de fapt un subset foarte mic de sarcini către model,” a adăugat el.

Se adâncește prăpastia competențelor

Dincolo de cifrele șomajului, raportul Anthropic scoate la iveală un fenomen îngrijorător: apariția unui decalaj tot mai mare de competențe între utilizatorii timpurii ai AI și nou-veniți. Cei care au adoptat devreme tehnologia obțin o valoare semnificativ mai mare din modelele AI. Ei le folosesc în moduri sofisticate, nu doar pentru sarcini ocazionale, ci ca un „partener de gândire” pentru iterație și feedback.

V-ați gândit vreodată cum va arăta CV-ul viitorului?

McCrory avertizează asupra consecințelor. „Acest lucru indică direcția în care [AI] este o tehnologie bazată pe competențe, care ar putea potențial să consolideze diferențele de rezultate între cei care au competențe mai mari sau mai multe pentru a obține valoare din aceste instrumente, iar acest lucru ar putea avea implicații inegale pe piața muncii.” angajații care știu să folosească AI pentru a-și spori eficiența vor fi mult mai căutați, adâncind și mai mult prăpastia.

AI, un instrument pentru cei deja bogați?

Deși se promitea că AI va fi un factor de egalizare, datele arată, deocamdată, contrariul. Raportul a constatat că „Claude este utilizat mai intens în țările cu venituri ridicate, în Statele Unite în locuri cu mai mulți lucrători intelectuali și pentru un set relativ mic de sarcini și ocupații specializate.”

Cu alte cuvinte, adoptarea înclină deja spre cei bogați și calificați. Iar acest lucru ar putea amplifica avantajele existente pe măsură ce utilizatorii avansați se distanțează tot mai mult de restul.