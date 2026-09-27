Comisia Europeană a cerut statelor membre, printr-o scrisoare trimisă de comisarul pentru energie, să ia măsuri pentru iarnă și să reducă consumul de gaze. În prezent, depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de aproximativ 70%, cu 12% mai puțin față de perioada similară a anului trecut.

Expertul în energie Ciprian Cherciu a precizat într-un interviu video la Euronews România că nu există semne ale unei penurii de gaze pentru încălzire în iarna următoare. Problema principală rămâne însă riscul de creștere a prețurilor.

Reducerea cererii poate tempera prețurile

Prețul crește atunci când oferta scade și cererea este ridicată. Economisirea resurselor este metoda principală pentru a scădea presiunea de pe piața liberă. Ciprian Cherciu recomandă limitarea consumului tocmai pentru a evita facturi mai mari.

„Încercați să reduceți consumul de gaze astfel încât să existe o presiune mai mică pe preț”, a declarat Ciprian Cherciu, expert în energie, în înregistrarea Euronews România publicată pe canalul de YouTube al postului.

Pregătirea pentru iarnă prin informare și clădiri eficiente

România nu are exercițiul pregătirii pentru situații energetice dificile, acționând de cele mai multe ori reactiv, după ce apar crizele. Expertul indică mai multe direcții de acțiune care combină politicile publice cu deciziile individuale:

informarea oamenilor despre metodele practice de a economisi;

izolarea termică a clădirilor folosind fondurile din certificatele de carbon neutilizate și restul banilor europeni disponibili;

reglarea termostatului la 21-22°C, deoarece menținerea unei temperaturi de 25-26°C ridică semnificativ consumul.

Ciprian Cherciu, expert în energie, în înregistrarea Euronews România publicată pe canalul de YouTube al postului, a precizat că „o temperatură normală ar fi probabil 21 22°, nu 25 26 când consumul crește foarte mult.”

Nu există soluții care să rezolve criza energetică peste noapte. Plafonările sunt intervenții rapide care doar amână efectele, fără să elimine cauza problemei.