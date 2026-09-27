Persoanele care își vând ocazional bunurile personale pe OLX, Vinted sau alte platforme nu datorează automat impozit, inclusiv atunci când ies din limitele de raportare stabilite prin regulile DAC7.

Codul fiscal tratează, în principiu, veniturile din transferul bunurilor mobile aflate în patrimoniul personal drept venituri neimpozabile. Regula poate acoperi hainele purtate, telefonul vechi, mobilierul, cărțile, jucăriile și electrocasnicele folosite.

Într-un calcul orientativ, o geacă achiziționată cu 500 de lei și revândută după doi ani cu 150 de lei are o diferență de 350 de lei între prețul de cumpărare și cel de vânzare. Încasarea celor 150 de lei nu transformă singură tranzacția într-un venit impozabil, dacă geaca provine din patrimoniul personal.

Pragurile DAC7 stabilesc raportarea către autoritățile fiscale

Regulile europene DAC7, transpuse în legislația românească, obligă operatorii platformelor digitale să colecteze și să raporteze autorităților fiscale informații despre vânzătorii raportabili și sumele obținute prin intermediul platformelor.

În cazul vânzării de bunuri, raportarea nu este necesară dacă platforma a intermediat sub 30 de vânzări, iar totalul anual nu a trecut de echivalentul a 2.000 de euro. Cele două condiții trebuie îndeplinite împreună.

O persoană care nu mai îndeplinește una dintre condiții iese din categoria exclusă, iar informațiile sale pot ajunge la administrația fiscală. Acest pas nu stabilește, prin el însuși, existența unei obligații de plată.

De exemplu, vânzarea într-un singur an a 35 de haine vechi din garderoba personală poate intra sub regulile de raportare DAC7, fără ca tranzacțiile să devină automat o afacere.

Cumpărarea repetată pentru revânzare poate indica o activitate economică

Tratamentul fiscal se poate schimba când produsele sunt cumpărate în scopul revânzării, iar operațiunile sunt repetate pentru obținerea unui câștig. Veniturile din activități independente fac parte din categoriile de venituri impozabile, însă încadrarea depinde de modul concret în care este desfășurată activitatea, nu de simpla existență a unui cont pe o platformă.

În această situație poate intra cumpărarea constantă a unor loturi de haine la preț redus, urmată de revânzarea fiecărui articol cu adaos. Același caracter îl poate avea achiziționarea telefoanelor, recondiționarea lor și vânzarea câtorva dispozitive în fiecare lună.

În analiza de ansamblu, ANAF poate urmări:

proveniența produselor oferite spre vânzare;

frecvența și continuitatea tranzacțiilor;

cumpărarea bunurilor în scop de revânzare;

urmărirea obținerii de venituri prin activitatea repetată.

Aceeași sumă încasată poate primi un tratament fiscal diferit

Maria își golește garderoba și vinde într-un an haine, genți și încălțăminte personale în valoare de 12.000 de lei. Bunurile au fost cumpărate cu ani înainte, unele la prețuri mai mari, astfel că valoarea încasată nu demonstrează singură desfășurarea unei afaceri.

În fiecare lună, Andrei achiziționează cu 7.000 de lei produse pe care le revinde cu 10.000 de lei, iar apoi repetă operațiunea.

Prin urmare, valoarea totală încasată sau numărul tranzacțiilor nu formează singure o regulă prin care depășirea unei anumite sume pe OLX ori Vinted produce automat un impozit.

Documentele pot explica proveniența bunurilor vândute frecvent

Vânzătorii frecvenți ar trebui să poată explica proveniența produselor și natura tranzacțiilor. Fotografiile, facturile și comenzile vechi pot susține această explicație atunci când există, deși pentru obiectele personale cumpărate cu mulți ani în urmă este firesc ca unele documente să nu mai fie păstrate.

ANAF a publicat un ghid dedicat aplicării DAC7. Regula centrală rămâne separarea dintre raportarea datelor de către platformă și impozitarea unei activități economice repetate.