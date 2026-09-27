Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a transmis tuturor miniștrilor propuși scrisori personalizate care stabilesc obiective pentru reducerea deficitului fără taxe noi, politica fiscală și adoptarea legii salarizării până la finalul lunii octombrie.

Anunțul a fost prezentat într-o înregistrare video publicată de Antena 3 CNN pe canalul său de YouTube pe 27 septembrie 2026, la ora 15:20. În scrisoarea adresată lui Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul Finanțelor, jurnalista a redat astfel ținta din finalul scrisorii: „Reducem deficitul fără taxe noi prin cheltuieli mai puține, mai bine țintite, colectare mai bună”.

Obiectivele pentru finanțele publice mai includ combaterea evaziunii fiscale și construirea bugetelor în funcție de rezultate. Aceste direcții sunt asociate și pregătirii bugetului pentru anul viitor.

Reducerea TVA rămâne condiționată de situația bugetului

Scrisoarea către Alexandru Nazare prevede păstrarea cotei unice și reducerea taxei pe valoarea adăugată atunci când bugetul va permite aplicarea măsurii.

Diferența dintre TVA care ar trebui colectată și suma încasată efectiv, numită gap de TVA, este indicată la 30% în România, față de media europeană de 7%. Pierderile asociate sunt estimate la aproximativ 9 miliarde de euro.

Atingerea nivelului mediu european de 7% ar permite economisirea a aproximativ 7 miliarde de euro, potrivit estimării prezentate odată cu obiectivele privind îmbunătățirea colectării și combaterea evaziunii.

Programul stabilește un termen pentru legea salarizării

Raluca Turcan, care ar urma să ocupe funcția de ministru al Muncii, a primit obiective privind crearea mai multor oportunități de angajare, flexibilizarea pieței muncii și sprijinirea tinerilor. Scrisoarea include și combaterea șomajului și a muncii la negru.

Programul de guvernare prevede adoptarea legii salarizării până la finalul lunii octombrie, termenul concret stabilit pentru măsurile din zona muncii și a veniturilor.