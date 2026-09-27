Verificarea tehnică periodică a instalației de gaze de la locul de consum este obligatorie o dată la maximum 2 ani, potrivit reglementărilor în vigoare la 27 septembrie 2026. Operatorul de sistem poate sista alimentarea chiar în ziua în care constată că verificarea sau revizia periodică lipsește.

Informațiile au fost relatate de Portalul legislativ. Regulile sunt stabilite prin Procedura ANRE din 16 decembrie 2015, în forma actualizată și în vigoare. Verificările și reviziile tehnice fac parte din operațiunile de exploatare și întreținere a instalațiilor de utilizare.

Revizia poate deveni obligatorie înainte de termenul periodic

Revizia tehnică periodică se efectuează la maximum 10 ani de la revizia anterioară. Ea este obligatorie și după o întrerupere a utilizării instalației pentru mai mult de 6 luni, după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația sau la cererea clientului.

După realizarea unei revizii, următoarea verificare tehnică este scadentă la maximum 2 ani, iar următoarea revizie, la maximum 10 ani de la revizia anterioară.

Verificarea și proiectarea cer autorizări diferite

Clientul trebuie să contracteze verificarea sau revizia cu un operator economic autorizat ANRE tip EDIB, potrivit ANRE. Pentru proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale este necesar un operator economic autorizat ANRE tip PDIB.

Contractul de prestări servicii trebuie să cuprindă numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor. Operatorul economic autorizat trebuie să țină actualizată evidența verificărilor și reviziilor pentru locurile de consum contractate, iar instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale se predau gratuit beneficiarului.

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși trebuie verificate de operatori autorizați ISCIR. Dacă nu există informații despre scadența instalației comune de utilizare, aceasta se verifică odată cu fiecare instalație individuală.

Furnizorul și operatorii au termene distincte

Operatorul de sistem transmite furnizorului datele despre scadențe cu minimum 90 de zile înainte, iar furnizorul notifică clientul cu minimum 60 de zile înainte de data scadentă.

Operatorul economic înregistrează fișa de evidență la operatorul de sistem în maximum 5 zile lucrătoare de la întocmire.

Clientul primește un exemplar al fișei în maximum 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la operatorul de sistem.

La schimbarea furnizorului, furnizorul vechi transmite celui nou informațiile despre termenele de verificare și revizie.

Defecțiunile neremediate pot duce la sistarea gazelor

Operatorul de sistem are dreptul să sisteze alimentarea locului de consum în ziua în care constată lipsa verificării sau a reviziei periodice. Măsura poate fi aplicată și dacă defecțiunile consemnate în fișa de evidență nu sunt remediate.

Citește și: Portul Constanța demarează un proiect de 86 milioane lei pentru alimentarea navelor la cheu