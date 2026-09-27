SOCAR, compania petrolieră de stat a Azerbaidjanului, introduce gradual un plafon pentru prețurile benzinei și motorinei în rețeaua Italiana Petroli, într-o piață în care motorina în regim self-service ajunge la o medie națională de 2,377 euro pe litru.

Măsura va începe în stațiile sub marca IP, potrivit euronews. Mecanismul SOCAR va stabili prețul maxim în funcție de nevoile diferite și de sustenabilitatea economică a lanțului de aprovizionare, cu obiectivul declarat de a asigura continuitatea acestuia și de a sprijini gospodăriile și companiile.

Compania analizează extinderea plafonării la stațiile Esso și la operatorii care cumpără combustibil de la IP și îl distribuie sub propriile mărci. Măsura urmărește și susținerea operatorilor și administratorilor stațiilor, fără dezechilibrarea aprovizionării.

În Italia, motorina pe autostradă se apropie de 2,50 euro pe litru

La 27 septembrie, media națională în regim self-service pe rețeaua rutieră era de 2,159 euro pe litru pentru benzină și de 2,377 euro pe litru pentru motorină, conform Observatorului prețurilor carburanților al Ministerului pentru Afaceri și Made in Italy (MIMIT).

Pe autostrăzi, mediile urcau la 2,254 euro pe litru pentru benzină și la 2,459 euro pe litru pentru motorină. Astfel, prețul mediu al motorinei se apropia de pragul de 2,50 euro pe litru.

În Italia, MIMIT publică zilnic mediile naționale pe baza prețurilor raportate de comercianți, iar tarifele aplicate efectiv de fiecare stație sunt colectate prin Observatorul prețurilor carburanților.

Presiunea este mai pronunțată în cazul motorinei, afectată de tensiunile de pe piețele energetice și de perturbările lanțurilor de aprovizionare. Guvernul italian le-a cerut operatorilor să limiteze efectul costurilor ridicate asupra gospodăriilor și companiilor, iar ENI a introdus, la rândul său, un mecanism de plafonare în propria rețea.

De luni, un preț maxim pentru benzină și motorină se va aplica și la stațiile ENI.

Plafonarea este primul test vizibil după preluarea Italiana Petroli

SOCAR a preluat controlul grupului italian în mai 2026. Tranzacția a fost finalizată la 8 mai, când compania a cumpărat de la API Holding 99,82% din capitalul Italiana Petroli.

Achiziția a adus sub controlul grupului azer una dintre principalele rețele italiene de distribuție a carburanților. IP are o prezență extinsă pe teritoriul Italiei și operează un sistem integrat de rafinare, depozitare și distribuție.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a salutat decizia și a amintit că îi ceruse SOCAR să intervină asupra prețurilor la începutul lunii septembrie.

SOCAR își extinde relațiile cu Italia și în afara sectorului petrolier

Compania spune că plafonarea confirmă apropierea SOCAR de Italia într-o perioadă în care grupul formalizează un parteneriat strategic cu Federația Italiană de Fotbal (FIGC).

SOCAR va deveni partenerul global pentru energie al echipelor naționale masculine și feminine de la 1 ianuarie 2027 până la 31 decembrie 2030. Acordul cu Federația Italiană include posibilitatea unei prelungiri pentru încă doi ani.