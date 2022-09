Tu stii cum sa-ti repari un laptop in service, de la distanta?

Ti s-a stricat recent laptopul si nu stii cum sa procedezi? Sau are doar o mica defectiune, dar care te impiedica totusi sa-l folosesti la adevaratul sau potential?

Astfel de situatii nu pot fi intotdeauna prevazute si prevenite. Dar partea buna e ca exista solutii indiferent de natura problemei. Iar atunci cand se intampla, stim ca vrei sa alegi cel mai bun service de reparatii laptop, un centru autorizat de preferat, unde specialistii stiu ce fac.

OnLaptop este prezentat de o echipa de experti in care si-au pus increderea o multime de oameni, ajungand pana in prezent sa aiba un portofoliu de peste 10.000 de laptopuri reparate, 90% dintre acestea fiind finalizate in aceeasi zi. Pe langa serviciile lor premium, cunostintele vaste, atentia la detalii si uneltele specializate, OnLaptop Service&Shop ofera numeroase beneficii, precum cel de a-ti repara laptopul de la distanta. Hai sa afli cum functioneaza!

Reparatii laptop de la distanta – cum trebuie sa procedezi

Daca ai avut sau ai auzit de tot felul de experiente neplacute cu diferiti “specialisti”, cel mai probabil esti deja ingrozit de ideea ca trebuie sa gasesti pe cineva de incredere. Iti recomandam, desigur, sa alegi un centru autorizat, un loc in care sa poti primi factura astfel incat, daca ceva nu merge cum trebuie, sa ai garantia ca banii tai nu au fost “aruncati pe fereastra”. In baza facturii poti oricand sa-ti gasesti dreptatea care ti se cuvine. Iar acest lucru este de altfel o obligativitate cand vine vorba de serviciile pe care le soliciti si le primesti de la OnLaptop.

Spre deosebire de alte locuri in care se ofera reparatii diverse, la OnLaptop specializarea de baza este cea de solutionare a problemelor pe care le au laptopurile, fie ca vorbim de un laptop marca ASUS, HP, Lenovo sau oricare altul. Sunt acceptate atat modele noi la care unii stramba din nas si de care refuza sa se apropie sau isi asuma riscuri, cat si cele vechi, care au o importanta aparte pentru tine, o valoare sentimentala sau pur si simplu, sunt singurul lucru pe care ti-l poti permite in prezent.

Apoi, hai sa discutam si despre serviciul Pick-up&Return. Acesta este disponibil in intreaga tara, ceea ce inseamna ca poti sa alegi service onlaptop indiferent ca ai resedinta in Bucuresti sau in oricare alta localitate de pe teritoriul Romaniei. Primul pas pe care trebuie sa-l faci e sa arunci un ochi pe site si sa completezi formularul in care sa oferi si cateva detalii despre problema intampinata – de la defectiunile ecranului, la cele de software sau de functionare (blocaje, ecran negru etc.), probleme la nivelul tastaturii, ale bateriei sau poate, pur si simplu, laptopul nu se mai aprinde. Acestea sunt evident, doar cateva dintre exemple. Alege sa fii sincer cu echipa de service laptop de la ONLaptop atunci cand relatezi problema caci acest lucru poate contribui semnificativ la solutionarea acesteia. Nu este in folosul nimanui daca incerci sa ascunzi ca a avut loc un incident nefericit sau unul intentionat. Astfel, ei vor sti precis care pot fi potentialele defectiuni si pot actiona in consecinta fara ca niciunul dintre voi sa piarda timp sau resurse.

Nu uita sa adaugi si datele tale de contact, respectiv adresa de la care doresti sa-ti fie preluat laptopul pentru a fi dus in mainile specialistilor. Asigura-te ca acesta este ambalat corespunzator, de preferat in folie cu bule, inclusiv accesoriile, astfel incat, pe parcursul transportului, sa nu sufere alte defectiuni. El se va intoarce la tine in siguranta!

Cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare, la adresa specificata se va prezenta un curier care iti va prelua laptopul si il va trimite catre service. Daca esti din Bucuresti, preluarea este gratuita. In caz contrar, pentru preluarea la nivel national se percepe o taxa fixa de 21 lei. Odata ajuns la destinatie, specialistii te vor contacta in momentul preluarii si diagnosticarii astfel incat sa fii sigur ca lucrurile deruleaza asa cum ai visat.

Cand pot folosi serviciul de Pick-up & Return OnLaptop?

Oricand! Fie ca ai remarcat o problema a laptopului si vrei sa te lasi pe mana celor mai buni specialisti, pana la momentul in care nu mai esti multumit de aspectul estetic sau de functionalitatea tehnica a acestuia. Specialistii sunt gata oricand sa transforme orice solicitare intr-o adevarata provocare demna de dus la bun sfarsit fara niciun fel de complicatii, chiar daca lucrurile nu se prezinta intocmai bine.

Astfel, cu ajutorul lor iti poti repara laptopul, dar si sa schimbi una sau mai multe piese. Iar daca ai deja tot ceea ce ai nevoie, dar iti mai trebuie un accesoriu, respectiv o piesa originala, pe care n-o poti gasi la un pret bun si intr-o stare ideala, nu mai ezita si arunca un ochi la OnLaptop. Vei gasi aici tot ce tine de domeniul aferent, fara nicio exceptie.

Acum ca stii toate aceste informatii, nu ramane decat sa soliciti ajutor aici.