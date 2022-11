Una dintre cele mai des intalnite confuzii se realizeaza intre acesti 2 termeni. Este necesar sa stii cateva detalii despre subiect, pentru a fi informat. Inainte de a merge la notariat, asigura-te ca detii toate detaliile.

Afla care este diferenta intre procura si imputernicire si unde trebuie sa mergi ca sa le obtii.

Procura sau imputernicire?

Adesea se face aceasta confuzie. Practic, imputernicirea se obtine prin intermediul unui act care se numeste procura notariala. In limbajul uzual se spune si “imputernicire”.

Care este rolul procurii notariale?

Persoana imputernicita este numita si mandatar si dobandeste calitatea de a incheia in numele tau acte juridice. Ai posibilitatea de a imputernici pe cineva pentru a:

se prezenta la notariat pentru dezbaterea succesoarala

pentru a incheia un contract de vanzare

a ridica anumite acte

a fi prezent in instanta

a semna in locul tau la ANAF

a obtine cazierul judiciar

imputernicire la Registrul Comertului

Imputernicirea are multe beneficii si este utila in cazul unor situatii in care nu poti fi prezent. Aceasta reprezinta un act care poate fi revocat prin declaratie autentificata la notarul public. De asemenea, iti poti economisi timpul si orienta energia catre lucruri productive. Singurul drumul pe care il ai de facut este catre notariat.

Ce acte sunt necesare pentru imputernicire?

In general, pentru orice tip de procura este necesar sa prezinti actele de identitate ale partilor. Trebuie sa prezinti:

cartile de identitate

ale persoanei care realizeaza imputernicirea (original )si a persoanei imputernicite (copie)

documente aditionale

in functie de tipul de procura ( ex certificat de nastere a minorului in cazul unei procuri pentru copil)

Pret imputernicire si valabilitate

Costul obtinerii unei procuri notariale poate varia. Depinde de tipul de procura pentru care vrei sa optezi, insa exista birouri notariale care dispun de un calculator pentru taxe. Poti si sa comunci cu biroul notarial, pentru a te edifica in privinta onorariilor.

In ce priveste valabilitatea procurii, daca partile nu au stabilit un termen, inceteaza dupa 3 ani de la incheiere.

