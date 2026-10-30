Scăderea piețelor din 30 octombrie a atins în aceeași zi acțiunile din tehnologie, aurul și Bitcoin. Potrivit cotațiilor relatate de HotNews în cursul zilei, indicele Nasdaq-100 cobora cu aproximativ 3%, aurul ajunsese sub 4.000 de dolari pe uncie, iar Bitcoin la 76.400 de dolari. Pentru cine deține aceste active în România, acestea sunt prețuri de piață, nu pierderea din propriul cont: aceea depinde de prețul la care a cumpărat și, pentru sumele calculate în lei, de cursul valutar.

Cele trei cifre nu măsoară același lucru. Aproximativ 3% este variația unui indice de acțiuni, în timp ce 4.000 și 76.400 de dolari sunt niveluri de preț. Relatarea nu stabilește aceeași oră de referință pentru toate cele trei piețe, astfel că valorile nu trebuie citite ca prețuri de închidere.

Cu ce pot fi comparate scăderile

La 23 octombrie, Nasdaq consemnase o scădere de 1% a Nasdaq-100 în săptămâna respectivă. Acea cifră descrie săptămâna încheiată atunci, nu schimbarea dintre 23 și 30 octombrie. Nici trecerea aurului sub 4.000 de dolari nu arată, singură, cât a pierdut față de vinerea anterioară.

Pentru Bitcoin, Associated Press consemna un preț de peste 86.000 de dolari la începutul lunii și unul apropiat de 77.000 de dolari pe 30 octombrie. Comparația este pentru aproape o lună, nu pentru o săptămână. Prețul de 76.400 de dolari din relatarea HotNews este un nivel atins în cursul zilei.

Ce au arătat rezultatele companiilor

Vânzările au apăsat pe acțiunile din tehnologie după publicarea rezultatelor și a planurilor de cheltuieli. HotNews a relatat că acțiunile Intel scăzuseră cu până la 29%, iar cele ale Amazon cu până la 6%. Formularea „până la” descrie niveluri atinse în timpul tranzacțiilor, nu pierderi confirmate la închiderea pieței.

Intel a raportat vânzări de 16,5 miliarde de dolari pentru trimestrul al treilea și estimează între 15 și 16 miliarde de dolari pentru ultimul trimestru din 2026. Amazon a raportat vânzări trimestriale de 201,9 miliarde de dolari. În cele 12 luni încheiate la 30 septembrie 2026, compania a avut un minus de 42,4 miliarde de dolari la banii rămași după investiții, față de un plus de 14,8 miliarde de dolari în perioada comparabilă. Cheltuielile pentru clădiri și echipamente au crescut în principal pentru investițiile în inteligență artificială.

Ce se știe despre Bitcoin și Binance

Binance a estimat la aproximativ 6,3 miliarde de dolari impactul incidentului de securitate și a anunțat că aproximativ 3 miliarde de dolari au fost blocate pe rețelele de criptomonede. Platforma spune că nu a găsit dovezi privind divulgarea cheilor private ale portofelelor. Aceste date nu stabilesc ce parte din scăderea prețului Bitcoin a fost provocată de atac.

Binance a anunțat suspendarea temporară a depunerilor și retragerilor și a spus că va acoperi pierderile utilizatorilor din fondul său de rezervă și din banii companiei. Anunțul din 30 octombrie nu dă o dată pentru reluarea operațiunilor.