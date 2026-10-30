Poți reduce factura la încălzire fără lucrări scumpe dacă reglezi căldura la nivelul de care ai nevoie, oprești curenții de aer și folosești mai bine caloriferele. Dacă ai centrală proprie, poți regla și apa trimisă spre calorifere; dacă stai la termoficare, verifici cât consumi în apartament și cât îți revine din consumul comun al blocului.

1. Coboară treptat termostatul

Pornește de la cea mai mică temperatură la care te simți bine. Energy Saving Trust arată, în ghidul actualizat la 10 februarie 2026, că pentru majoritatea oamenilor aceasta este între 18°C și 21°C. Copiii mici, persoanele în vârstă sau cele cu probleme de sănătate pot avea nevoie de mai multă căldură.

Un exemplu de încercat este 20°C când ești acasă și 16°C când locuința este goală, adică o diferență de 4°C. Nu ridica termostatul peste temperatura dorită ca să încălzești casa mai repede: încălzirea va funcționa tot până la atingerea temperaturii alese.

2. Reglează robinetele caloriferelor

Dacă ai robinete termostatice, pune-le la cea mai mică treaptă care păstrează camera confortabilă. Robinetul reduce debitul apei calde prin calorifer când camera ajunge la temperatura aleasă. În camerele folosite rar poți încerca o treaptă mai mică, dar urmărește dacă apare condens.

Lasă caloriferul liber, fără mască sau mobilier care să țină căldura în jurul lui. O mască poate face și robinetul să simtă mai multă căldură decât este în restul camerei.

3. Verifică setarea centralei

Dacă ai o centrală care încălzește direct apa de la robinet, poți coborî treptat temperatura apei trimise spre calorifere, nu pe cea a apei de la robinet. Energy Saving Trust indica, la 20 mai 2026, 60°C ca punct de încercare pentru acest tip de centrală. Dacă locuința nu se mai încălzește suficient, revii la o setare mai mare.

La o centrală cu rezervor separat de apă caldă, același ghid avertizează să nu cobori temperatura apei trimise spre calorifere sub 65°C. O setare mai joasă poate ajuta centrala să folosească mai eficient combustibilul, dar nu aduce aceeași economie în toate locuințele.

4. Oprește aerul rece de la ferestre și uși

Caută lumina care intră pe lângă toc, ascultă dacă se aude un șuierat și urmărește dacă perdeaua se mișcă atunci când fereastra e închisă. Poți pune benzi de etanșare la ferestrele care se deschid, o perie la baza ușii și silicon la rosturile ferestrelor fixe.

Nu astupa gurile de ventilație și nu bloca ventilația necesară aparatelor cu flacără și evacuare. După etanșare, urmărește dacă apare umezeală ori mucegai.

5. Aerisește scurt, cu ferestrele larg deschise

Iarna, deschide ferestrele larg cel puțin cinci minute, de două-trei ori pe zi. Dacă poți, deschide în același timp ferestre aflate pe laturi diferite ale locuinței. Aceste durate sunt recomandate de Energy Saving Trust în ghidul actualizat la 26 octombrie 2026.

După duș sau gătit, lasă ventilatorul de evacuare pornit ori fereastra deschisă aproximativ 15 minute.

6. Verifică un calorifer rece în partea de sus

Dacă partea de sus a caloriferului rămâne rece, dar partea de jos se încălzește, poate fi aer prins în interior. La instalația proprie, aerisirea se face în această ordine:

Oprești încălzirea și aștepți să se răcească radiatorul. Deschizi încet aerisitorul și îl închizi când începe să iasă apă. Verifici apoi presiunea centralei.

Dacă încălzirea ține de instalația comună a blocului, cere administratorului procedura potrivită înainte să umbli la ea. Nu modifica pe cont propriu țevile comune sau repartitoarele.

7. Pune un panou în spatele caloriferului potrivit

Un panou reflectorizant poate fi util în spatele unui calorifer montat pe un perete exterior neizolat. Pe un perete interior este mai puțin util. Ghidul Energy Saving Trust din 6 octombrie 2026 precizează că folia obișnuită de bucătărie nu ține locul unui astfel de panou și recomandă montarea când caloriferul este rece.

Verifică dacă ai consumat mai puțin

Compară aceeași perioadă cu anul trecut și uită-te la consum, nu doar la suma în lei. Legea nr. 121/2014 cere emiterea lunară a facturilor pe baza consumului efectiv sau a citirii repartitoarelor, dacă acestea sunt instalate. O sumă mai mică poate veni și dintr-un preț diferit, o perioadă mai scurtă ori o citire estimată.

Verifici perioada facturată, indexul sau unitățile înregistrate de repartitoare și dacă citirea este reală ori estimată. Compari cantitatea de energie, exprimată în MWh acolo unde apare pe factură sau pe nota de încălzire, pentru perioade similare. Dacă stai la bloc, ceri asociației nota individuală și verifici eventualele corecții ale unei estimări anterioare.

În blocurile cu repartitoare pe calorifere, regulamentul ANRE aplicat din 1 august 2024 include în consumul repartizat apartamentului consumul individual și partea din consumul comun. Într-un bloc cu contor pentru fiecare apartament, verifici indexul acelui contor. Legea nr. 196/2018 prevede că proprietarii plătesc și cheltuielile comune, astfel că reducerea căldurii din apartament nu șterge partea comună din nota de plată.