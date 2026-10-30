Veniturile din taxe și contribuții sociale ale României au crescut nominal cu 10,5% în 2025 față de 2024, cel mai mult în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat la 29 octombrie 2026. Pentru salariați, pensionari și investitori, procentul arată creșterea încasărilor statului, nu cât a crescut impozitul plătit de fiecare. Calculul este prezentat în raportul Eurostat, bazat pe setul de date gov_10a_taxag și pe raportările naționale ESA 2010. În total intră și contribuțiile pentru pensii și sănătate.

Publicarea statisticii nu schimbă taxele datorate și nu aduce un formular ori un termen nou. Deși a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor, România a rămas pe penultimul loc în UE după ponderea acestora în economie: 29,3% din PIB în 2025. PIB înseamnă valoarea bunurilor și serviciilor produse în țară într-un an.

De ce creșterea nu arată cât a plătit fiecare

Creșterea de 10,5% nu este ajustată cu inflația. Veniturile pot fi influențate de activitatea economică, de prețuri și de schimbările legii. Datele Eurostat nu împart creșterea României între aceste cauze și nu arată, singure, că statul a colectat mai bine taxele.

Țara sau grupul de țări Creșterea veniturilor din taxe și contribuții în 2025 față de 2024 (%) România 10,5 Bulgaria 10,4 Malta 9,4 Croația 9,3 Lituania 8,4 Uniunea Europeană 5,5

Sursa comparației este Eurostat.

Cât a adunat statul față de economia țării

În 2025, doar Irlanda, cu 22,7% din PIB, a avut o pondere mai mică a veniturilor din taxe și contribuții decât România. Media UE a fost 40,7% din PIB, cu 11,4 puncte procentuale peste nivelul României. În UE, ponderea a urcat de la 40,2% în 2024 la 40,7% în 2025; în zona euro, de la 40,7% la 41,3%, potrivit Eurostat.

Tipul veniturilor, în 2025 România (% din PIB) Media UE (% din PIB) Toate taxele și contribuțiile sociale 29,3 40,7 Impozite pe venit, profit și avere 6,4 13,2 Taxe pe producție și importuri 11,2 12,9

Aceste ponderi arată cât primește statul în raport cu întreaga economie. De pildă, valoarea de 6,4% nu este cota de impozit aplicată salariului unei persoane. Eurostat are programată actualizarea completă a articolului său statistic în octombrie 2027.

Ce taxe s-au schimbat și ce poate fi verificat

Unele reguli fiscale s-au schimbat în 2025, dar creșterea totală de 10,5% nu poate fi atribuită uneia singure. De la 1 ianuarie 2025, prin OUG nr. 156/2024, au fost eliminate unele facilități fiscale pentru cei care lucrează în IT, construcții, agricultură și industria alimentară. Pentru dividendele distribuite din 2025, impozitul este de 10%, în loc de 8%. Plafonul de venit pentru firmele care pot plăti impozit ca microîntreprinderi a coborât de la 500.000 de euro la 250.000 de euro în 2025, iar de la 1 ianuarie 2026 este de 100.000 de euro.

De la 1 august 2025, Legea nr. 141/2025 a stabilit TVA standard la 21% și principala cotă redusă la 11%, aplicabilă bunurilor și serviciilor prevăzute de lege. Pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, contribuția de sănătate este de 10% numai din partea care trece de acest prag. Regula se aplică veniturilor din pensii aferente perioadei 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Statistica Eurostat nu cere nimănui o declarație suplimentară. Dacă apare o reținere greșită, locul unde se verifică depinde de venitul sau de plata în cauză:

Salariatul verifică fluturașul de salariu și cere angajatorului corectarea calculului.

Pensionarul cu pensie peste 3.000 de lei verifică reținerea contribuției de sănătate; pentru o eroare, se adresează casei teritoriale de pensii.

Persoana care primește dividende verifică impozitul reținut de firma care le plătește.

Microîntreprinderea verifică împreună cu contabilul plafonul aplicabil și dacă trebuie să treacă la impozitul pe profit.

Cumpărătorul verifică TVA de pe bon sau factură și cere comerciantului corectarea unei erori.

Pentru o obligație fiscală individuală sau contestarea unui act fiscal, instituția competentă este ANAF, prin Spațiul Privat Virtual ori prin organul fiscal înscris pe act.