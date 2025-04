Excelență construită la standarde internaționale: modelul Edil Hub Invest premiat pentru inovație și calitate

Industria construcțiilor nu mai înseamnă de mult doar beton și cărămidă. În 2025, vorbim despre viziune arhitecturală, soluții durabile și standarde care concurează cu marile piețe europene. Exact în acest peisaj s-a remarcat Edil Hub Invest, companie care a fost premiată în cadrul galei Leaders & Influencers Awards, pentru „HIGH-LEVEL QUALITY AND INNOVATION IN RENOVATION AND CONSTRUCTION SERVICES”.

Gala a avut loc pe 2 aprilie 2025, într-un cadru elegant – Le Château București – și a adunat lideri din industrii variate, de la medicină la beauty și real estate. Aflat la a doua ediție, evenimentul este semnat de Flavia Covaciu – strateg în comunicare și fondatoarea platformei Leaders and Influencers.

„Premiem excelența acolo unde performanța este dublată de viziune. Edil Hub Invest este un exemplu de business care construiește nu doar clădiri, ci și încredere.” – Flavia Covaciu

O viziune modernă pentru spații de viitor

Cu o expertiză consolidată în renovări, proiecte de infrastructură, rezidențiale și comerciale, Edil Hub Invest reușește să aducă un suflu nou în industria construcțiilor. Fiecare proiect este tratat ca un manifest al calității, iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor clienților de top: de la spații rezidențiale elegante la proiecte corporate de anvergură.

Inovația – o semnătură de brand

Edil Hub Invest fondat de unul dintre cei mai tineri antreprenori din Republica Moldova, Victor Codita, a reușit să ridice standardele în construcții și renovări prin muncă, inovație și perseverență.

Lansată în 2020, chiar în plină pandemie, compania Edil Hub Invest a pornit cu ambiția de a explora noi orizonturi în acest domeniu și, în doar doi ani, s-a extins în România cu un proiect impresionant de 100 de case. Această realizare confirmă că viziunea și determinarea pot transforma provocările în succes.

Astăzi, Edil Hub Invest se remarcă prin utilizarea celor mai noi tehnologii în construcții și printr-un sistem de management al calității implementat la fiecare etapă. Atenția la detalii, consultanța integrată și respectarea termenelor au transformat Edil Hub Invest într-un partener de încredere pentru proiecte care cer mai mult decât execuție – cer viziune.

Premiul care confirmă direcția corectă

Distincția primită în cadrul Leaders and Influencers Awards vine ca o confirmare a impactului real pe piață. Nu este vorba doar de ziduri bine ridicate, ci de o promisiune onorată: aceea de a livra excelență la standarde europene, fără compromisuri.

„Ne dorim ca fiecare proiect să fie mai mult decât funcțional: să inspire, să dăinuie, să devină parte din comunitate. Pentru noi, inovația nu este doar un avantaj competitiv, este un mod de a gândi.” – Victor Codița, CEO Edil Hub Invest.