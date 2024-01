Secretul pentru a cumpăra lenjerie intimă de Valentine’s Day pentru jumătatea ta

Cu Valentine’s Day apropiindu-se cu pași repezi, este momentul perfect pentru a merge la cumpărături pentru cadoul perfect pentru jumătatea ta. Nu credem că există un moment mai potrivit de a-ți exprima dragostea fată de acea persoană specială din viața ta, mai mult decât de Valentine’s Day.

Dacă deja plănuiești o întâlnire romantică dar ești în cautarea cadoului perfect pentru a îți face partenera să se simtă cât mai bine, să o răsfeți cu o piesă de lenjerie intimă nouă de Valentine’s Day. este întotdeauna o idee bună.

Este sigur să spunem că cumpărarea de cadouri de Valentine’s Day. poate fi stresantă, așa că am vrut să vă ajutăm partenerii cu ce anume ar trebui să ia în considerare și ce ar trebui să evite când merg la cumpărături de lenjerie sexy pentru femeia din viața lor.

Rămâne-ți în stilul ei

Secretul cel mare este să cumpărați ceea ce îi place și îi va face plăcere să poarte tot anul. În acest fel, puteți justifica cheltuirea mai mult pe lenjerie de lux care vă va servi mai mult timp. Dacă locuiți împreună, probabil că sunteți aprobat să răsfoiți cu respect prin sertarele ei. Luați notă de stilul ei de lenjerie. Preferă lenjeriile din dantelă? Are o mulțime de piese sexy de lenjerie body? Sau preferă confortul pe care îl găseste în neglijeuri sau cămăși de noapte? Are un set de sutien și chiloți asortat? (Dacă nu are un set asortat, să nu credeți că nu i-ar plăcea unul! Seturile de lenjerie asortată sunt un lux în care multe femei nu investesc). Fi-ți atenți la toate aceste detalii și alegeți articole de lenjerie care se încadrează în stilul ei general.

Verificați mărimea înainte de a merge la cumpărături

Este esențial să verificați mărimea partenerei înainte de a cumpăra lenjerie. Uitați-vă la sutiene, chiloți, body-uri și cămășile de noapte și notați mărimea în fiecare categorie. Acest lucru vă va ajuta în decizia finală când vă asigurați că nu cumpărați doar din „ochi”. Când faceți cumpărături de lenjerie într-un magazin fie fizic sau online, faptul că aveți mărimile ei face procesul mai eficient. Puteți cere asistență de la serviciul de clienți pentru a vă arăta articole la mărimile potrivite, astfel încât să nu pierdeți timpul.

Aflați de unde să faceți cumpărături

Puteți oricând să mergeți într-un magazin universal, desigur. Dar dacă vă concentrați asupra unei mărci pe care o iubește, există o probabilitate mult mai mare ca ea să poarte lucrurile de mai multe ori. Iar dacă deține deja piese de la marca respectivă vă va face sarcina mult mai ușoară și în privința stilului cât și a mărimii.

Alege ceva de care puteți să vă bucurați amandoi

Este totul despre ea, știm asta. Dar puteți alege lenjerie în care vă va plăcea să o vedeți și ei îi va plăcea să fie admirată, apreciată, hmm… dorită. Dacă vă rezumați la un stil de lenjerie intimă pe care îl are, probabil că îi va plăcea. Dar, ar trebui să vă asigurați că sunteți entuziasmat și dvs. de selecția făcută.

Nu încercați să experimenți cu un stil sălbatic

Există nenumărate stiluri de lenjerie intimă disponibile și toate sunt superbe. De la stilurile clasice până la lenjerie erotică sau cu hamuri, poate fi tentant să-i dăruiți o piesă de lenjerie extrem de sexy pe care nu a încercat-o niciodată. Cu toate acestea, acest tip de surpriză nu este întotdeauna cel mai bun. Cumpărarea de lenjerie care se află cu mult în afara zonei ei de confort ar putea-o face să se simtă nesigură. Cumpărați ceva despre care știți că o va iubi și va fi încrezătoare când o va purta. (La urma urmei, încrederea este cea mai sexy trăsătură).

Nu uita esentialul…

Valentine’s Day este sărbătorită în fiecare an pe 14 februarie în întreaga lume. Indiferent de stilul de lenjerie intimă ales, acesta este un moment special al anului în care îți poți arăta afecțiunea față de persoana dragă ție. O seară romantică, flori sau bomboane de ciocolată cu mesaje de dragoste și o piesa de lenjerie fabuloasă împachetată frumos ar trebui să dea startul unei seri pe care amandoi puteți sa o țineți minte pentru mult timp de acum încolo. Bucurați-vă de ea!