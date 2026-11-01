Dacă ai plătit restanța, nu ești șters automat din Biroul de Credit. Plata trebuie să apară în istoricul tău, iar dacă găsești date greșite sau ai un motiv legal de ștergere, ceri corectarea ori ștergerea lor creditorului care le-a raportat.

O restanță raportată corect nu dispare doar pentru că ai achitat-o. Potrivit condițiilor Biroului de Credit, consultate la 1 noiembrie 2026, fiecare înregistrare despre un eveniment se păstrează patru ani de la data actualizării acelui eveniment, apoi se șterge automat.

Când poți cere corectarea sau ștergerea

Ceri corectarea dacă plata nu apare, suma restantă este greșită ori numărul zilelor de întârziere nu este cel real. Regulamentul european privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai 2018, îți dă dreptul să ceri corectarea datelor inexacte fără întârzieri nejustificate.

Ștergerea poate fi cerută dacă datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost strânse, au fost prelucrate ilegal, există o obligație legală de ștergere sau te-ai opus folosirii lor și nu există motive mai puternice pentru păstrare. Creditorul verifică motivul invocat. Simplul fapt că restanța a fost achitată nu obligă creditorul să șteargă istoricul corect.

De exemplu, dacă ai plătit o restanță raportată corect, dar în istoricul tău ea figurează încă neachitată, ceri înregistrarea plății și trimiți dovada achitării. Nu ceri ștergerea restanței numai pentru că ai plătit-o.

Cum verifici datele și trimiți cererea

Cere gratuit „Situația Înscrierii” prin portalul securizat al Biroului de Credit. Poți solicita accesul și la creditor sau prin scrisoare trimisă Biroului de Credit. Verifică cine a raportat creditul, suma restantă, zilele de întârziere, data ultimei plăți și data actualizării. Notează exact informația pe care o contești. Trimite cererea de corectare sau ștergere prin portal ori direct creditorului care a raportat datele, personal sau pe cale electronică. Creditorul care a înregistrat informația este cel care decide și poate să o schimbe sau să o șteargă. Atașează documentele care arată eroarea ori motivul cererii, cum ar fi dovada plății, un extras de cont sau confirmarea închiderii creditului. Păstrează cererea și dovada depunerii.

Dacă nu ești sigur că datele sunt corecte, poți cere și limitarea folosirii lor cât timp creditorul le verifică. Biroul de Credit arată că cererea trimisă prin portal poate fi însoțită de documente justificative.

Ce faci dacă primești un refuz sau nu primești răspuns

După ce primește cererea, creditorul trebuie să îți spună ce a făcut, în maximum o lună. Pentru o cerere care necesită mai mult timp, termenul poate fi prelungit cu cel mult două luni, dar trebuie să fii informat despre prelungire și motivul ei.

Dacă răspunsul nu te mulțumește sau nu primești niciun răspuns în prima lună și nici o înștiințare despre prelungire, poți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Procedura autorității, aprobată prin Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018, cere să descrii problema, demersurile făcute la creditor și să anexezi dovezile pe care le ai. Plângerea este, de regulă, gratuită; poți merge și în instanță, fără taxă de timbru pentru această cerere.