Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că noua președintă a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) va explica public, până la mijlocul săptămânii care începe la 2 noiembrie, situația pensiilor recalculate în 2024. Pentru pensionari, cifra de aproximativ 2,2 milioane din audit nu înseamnă tot atâtea pensii dovedite greșite și nici o sumă de primit automat.

Curtea de Conturi a găsit pensii stabilite sub suma cuvenită în nouă dosare verificate în detaliu. Diferențele din aceste dosare au însumat 2.147 de lei: suma nu este pierderea unui singur pensionar.

Câți pensionari au bani de primit se stabilește dosar cu dosar

La recalcularea aplicată de la 1 septembrie 2024, auditorii au semnalat riscul ca unele punctaje folosite pentru calculul pensiei să fi fost preluate sub valoarea cuvenită. Raportul Curții de Conturi indică 2.211.060 de beneficiari în estimarea făcută pornind de la verificările pe eșantion. Dintre cele 22 de dosare examinate în detaliu pentru această problemă, în nouă au fost găsite drepturi mai mici, cu 2.147 de lei în total.

Prin extinderea statistică a rezultatelor, auditorii au estimat drepturi plătite în minus de 230.364.905 lei. CNPP a precizat că estimarea nu înseamnă că fiecare dintre cele 2.211.060 de dosare a fost verificat și găsit greșit. Numai examinarea actelor fiecărui pensionar poate stabili dacă există o diferență și cât valorează.

Auditul arată și pensii posibil plătite peste suma cuvenită

Verificarea a găsit și situația inversă: punctaje posibil mai mari decât cele cuvenite. Cifrele din dosarele examinate și estimările pentru cele două tipuri de diferențe sunt distincte.

Situația Beneficiari din estimare Dosare verificate Dosare cu diferențe Diferențe găsite, lei în total Sumă estimată, lei Pensii sub suma cuvenită 2.211.060 22 9 2.147 230.364.905 Pensii peste suma cuvenită 574.060 15 9 2.240 71.105.648

Curtea de Conturi a constatat separat și greșeli mai vechi decât recalcularea din 2024: în șapte dintre 37 de dosare analizate, drepturile stabilite sub suma cuvenită au avut diferențe totale de 1.559 de lei. Nici aceste constatări nu stabilesc suma datorată altor pensionari.

Cum se corectează pensia și când se pot plăti diferențele

După constatarea unei diferențe, casa teritorială de pensii poate corecta drepturile din proprie inițiativă sau la cererea pensionarului. Corectarea se face printr-o decizie de revizuire, potrivit articolului 94 din Legea nr. 360/2023. Pensionarul care consideră că pensia i-a fost calculată greșit poate solicita revizuirea la casa teritorială, pe baza actelor din dosarul său.

Diferențele confirmate se acordă sau se recuperează în termenul general de prescripție, calculat de la constatarea lor. Dacă banii au rămas neplătiți din cauza unei erori materiale sau de calcul făcute în prelucrarea administrativă, legea nu aplică acest termen recuperării sumelor de către pensionar. Este altă situație când pensionarul cere adăugarea unor venituri ori perioade de contribuție nevalorificate: drepturile rezultate se acordă din luna următoare înregistrării cererii.

Verificările au termen la sfârșitul anului

CNPP a anunțat că va analiza situațiile semnalate și va aplica măsurile legale acolo unde se confirmă diferențe. Termenul indicat pentru punerea în aplicare a măsurilor cerute în urma auditului este 31 decembrie 2026; el privește instituțiile care fac verificările, nu reprezintă o dată la care fiecare pensionar va primi bani. Următorul anunț așteptat este explicația publică promisă de ministrul muncii pentru mijlocul săptămânii care începe la 2 noiembrie. Potrivit publicației Monitorul de Galați, măsurile redate public cer să se verifice în continuare pensiile afectate, să se stabilească diferențele de bani și să fie recuperate sau plătite, după caz; verificările trebuie extinse și la alte pensii pentru situații similare. Publicația indică pentru implementarea acestor măsuri termenul de 31 decembrie 2026, nu 1 ianuarie 2027.