România a avut cel mai ridicat preț al curentului pentru gospodării din UE în prima jumătate a lui 2026, după ajustarea la puterea de cumpărare: 46,9 PPS la 100 kWh, potrivit datelor publicate de Eurostat la 30 octombrie. Această cifră ajută la compararea țărilor, dar nu este suma în lei plătită pentru 100 kWh pe factură.

În aceeași serie, prețul mediu al României, exprimat în bani, a fost de 1,4584 lei pe kWh, cu taxele incluse. Pentru 100 kWh, media înseamnă 145,84 lei, nu 46,9 lei. Ea nu este un tarif unic pentru toate locuințele.

De ce cifra din clasament nu este prețul de pe factură

PPS este o unitate cu care se compară prețurile din țări diferite, ținând cont de puterea de cumpărare din fiecare țară. Nu este o monedă și nu poate fi trecută ca atare pe factura de curent. În acest clasament, după România au urmat Polonia, cu 41,1 PPS la 100 kWh, și Cehia, cu 34,3 PPS, potrivit Eurostat.

Media Eurostat privește gospodăriile dintr-o bandă de consum anual între 2.500 și 5.000 kWh. Prețul este calculat pentru perioada ianuarie-iunie 2026 și cuprinde energia, transportul, distribuția, serviciile legate de contor, taxele și TVA. O factură depinde însă de consumul locuinței, de contract și de eventualele costuri fixe.

Prețul ajustat este peste cel de acum un an, dar sub cel din semestrul trecut

În prima jumătate a lui 2025, România avea 32,35 PPS la 100 kWh în aceeași serie Eurostat, valoare reprodusă într-un document al Senatului Italiei. Față de acea perioadă, nivelul din prima jumătate a lui 2026 este mai mare cu 14,55 PPS la 100 kWh. Comparat cu semestrul imediat anterior, mișcarea este inversă: între iulie și decembrie 2025, valoarea României fusese de 49,52 PPS la 100 kWh.

Între aceste perioade s-a schimbat și regula de facturare din România. Schema de plafonare a prețului curentului a expirat la 30 iunie 2025, iar din iulie 2025 consumul a fost facturat la prețurile din contractele de furnizare, arată Eurostat. Valorile PPS descriu evoluția prețului ajustat la puterea de cumpărare; diferența dintre ele nu este creșterea facturii fiecărei familii.

În euro, alte țări au avut curent mai scump

Clasamentul se schimbă când prețurile sunt exprimate în euro, fără ajustarea la puterea de cumpărare. În prima jumătate a lui 2026, media României a fost de 0,2836 euro pe kWh, apropiată de media UE, de 0,28 euro pe kWh. Irlanda, Germania și Belgia au avut prețuri nominale mai mari, potrivit datelor Eurostat.

Țară sau medie Preț în euro/kWh, ianuarie-iunie 2026 Irlanda 0,39 Germania 0,36 Belgia 0,36 România 0,2836 Media UE 0,28

Astfel, primul loc al României arată povara prețului în raport cu puterea de cumpărare, nu cel mai mare tarif în euro din UE. Pe factura unei locuințe, suma de plată rezultă din consumul înregistrat și din prețurile prevăzute în contract. Următoarea perioadă din seria semestrială Eurostat este iulie-decembrie 2026.