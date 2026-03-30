Alegerile parlamentare de luna viitoare din Ungaria ar putea marca, în premieră, sfârșitul erei Viktor Orban, o perspectivă ce pune UDMR într-o situație extrem de delicată. Deși sondajele indică un posibil eșec pentru actualul premier, politologul Cristian Pârvulescu avertizează că opoziția, condusă de Péter Magyar, subestimează votul important al diasporei, unde peste 300.000 de alegători sunt doar în Transilvania.

Bucureștiul pare să mizeze pe Orban

În ciuda tensiunilor frecvente, autoritățile de la București par să prefere continuitatea la Budapesta. Politologul Cristian Pârvulescu consideră că „autoritățile române par să mizeze pe victoria lui Viktor Orbán. În orice caz, prim-ministrul pare să creadă în această victorie și să ajute la această victorie”, spune acesta, amintind de vizita din 5 decembrie a premierului Ilie Bolojan în capitala ungară.

Momentul vizitei nu a fost deloc întâmplător.

„Se întâmplat cu 5 luni înainte alegerilor. Deci a fost un semnal politic”, concluzionează politologul.

O victorie a opoziției, un avantaj pentru România

Dar ce ar însemna, pe bune, o schimbare la Budapesta pentru România? O victorie a lui Péter Magyar ar complica, e drept, situația UDMR, partener în coaliția de guvernare. Însă, pentru interesele strategice ale României, lucrurile stau complet diferit. „Pentru noi, pentru România, ar fi un semnal pozitiv în sensul altor evenimente electorale care au avut loc în ultimile săptămâni de la votul din Slovenia, de duminică, la referendumul pentru Justiție din Italia, care arată o slăbire a poziției trumpiștilor. (…) Pentru noi ar fi oportun pentru a ne orienta și mai clar spre valorile democrației europene”, explică Pârvulescu.

În schimb, o nouă victorie a actualului premier ar avea consecințe directe. „Pe câtă vreme, o victorie a lui Viktor Orbán ne-ar împinge din ce în ce mai mult într-o zonă de incertitudine democratică de care Rusia nu poate decât profita. Pentru că nu putem uita nicio clipă că Viktor Orbán este cel mai bun aliat al lui Vladimir Putin. Viktor Orbán urmărește, de fapt, alături de Vladimir Putin și de Donald Trump, o destructurare a ordinii politice internaționale actuale în favoarea creșterii influenței Ungariei. O creștere a influenței Ungariei, care ar deveni moștenitoare a Imperiului Austro-Ungar. Nu este vorba de reconstruirea Ungariei Mari, ci este vorba de creșterea influenței. Efectiv, Ungaria este deja o prezență activă, mult peste puterea sa economică și politică, în Balcani. Deci, nu e totuna”.

Votul din diaspora poate înclina balanța

Miza reală a acestor alegeri s-ar putea juca, însă, în afara granițelor Ungariei. Comunitatea maghiară din România, cu un Kelemen Hunor care susține deschis FIDESZ, devine un pion esențial. „În Transilvania sunt înregistrați peste 300.000 de alegători maghiari, care pot vota în Ungaria și apreciez că totalul alegătorilor maghiari din afară a granițelor poate ajunge la 600.000, în condițiile în care prezența medie normală în Ungaria este undeva la 5.5 milioane de alegători. Poate să fie o contribuție între 8 și 12% din voturile totale. Deci poate schimba rezultatul”, arată politologul.

Numai că aceste calcule par a fi complet ignorate de opoziție. „Magyar ar trebui să recalibreze politica maghiară într-un sens mult mai european. Nu știu dacă va putea și în continuare sunt destul de rezervat în legătură cu posibilitatea reală de victorie, pentru că sondajele de opinie nu măsoară foarte bine ceea ce se întâmplă în afară. Și, mă rog, ei își fac iluzia, mulți dintre ei, că contribuția votului din diaspora maghiară va fi de undeva în jur de 1-2%, el poate ajunge până la 12%, ceea ce e cu totul altceva”, subliniază Pârvulescu.

UDMR, prins între Budapesta și electorat

Iar pentru UDMR, situația este una extrem de complexă. Legăturile cu FIDESZ sunt atât de strânse, încât o înfrângere a lui Orban ar lăsa Uniunea fără principalul său aliat extern. Politologul amintește că „UDMR a fost obligat de Viktor Orban să-și schimbe direcția politică și conducerea, pentru că la începutul domniei neîntrerupte a lui Viktor Orban, care are deja 16 ani. Viktor Orban a fost 20 de ani prim-ministru, pentru că a mai fost și între 1998 și 2002 și a venit și din 2010 până astăzi. La începutul domniei sale, președinte UDMR era Marco Bella, care avea o poziție mult mai clar-democratică. Schimbarea a avut loc pentru că Viktor Orban a refuzat categoric să mai colaboreze cu UDMR, a încercat chiar să susțină dizidențe în România, dizidențe anti-UDMR și în final a înțeles că se poate baza pe actuala conducere a UDMR”.

Problema Uniunii este însă dublă. Conducerea este, probabil, mult mai pro-europeană, dar trebuie să răspundă unui electorat conectat direct la discursul Budapestei. „Majoritatea maghiarilor din Transilvania, datorită rețelelor sociale, sunt sub influență directă a propagandei de la Budapesta. Deci UDMR este obligat să se adapteze acestei situații”, explică Pârvulescu. În acest context, încercarea lui Péter Magyar de a se apropia de maghiarii din Transilvania, conform politologului, nu a reușit.