Crin Antonescu, fost lider al Partidului Național Liberal (PNL), a criticat poziția liberalilor față de cabinetul Partidului Social-Democrat (PSD), după votul din Parlament: „Partidul Național Liberal este singurul partid dintre cele care contează în Parlament, care astăzi a fost într-o poziție echivocă și de-a dreptul ridicolă”, a declarat acesta în reacția la învestirea guvernului.

Reproșul său privește diferența dintre intervențiile reprezentanților liberali și opțiunea lor la vot: „Doar PNL-ul a fost în situația de a ține în zilele din urmă și inclusiv azi, în Parlament, discursuri violente în care ne-au prezentat drept tot ce e mai rău pentru România, în persoana pesediștilor, după care au dat României, prin votul lor, un guvern monocolor PSD”, a explicat Antonescu.

Antonescu a pus în contrast discursurile anti-PSD ale liberalilor cu votul lor pentru un guvern monocolor PSD. În comparația sa, PSD și-a asumat guvernarea, iar USR și AUR au ales opoziția față de PSD.

Antonescu leagă nemulțumirea liberalilor de ieșirea de la guvernare

Antonescu presupune că există nemulțumire în partid și o explică inclusiv prin pierderea participării la puterea executivă. Potrivit lui, liberalii intră în opoziție după 7 ani în care au făcut parte din guverne fără întrerupere, de cele mai multe ori deținând și funcția de prim-ministru.

El a descris această perioadă drept cea mai îndelungată participare continuă a unui partid la guvernare după 1989. În aprecierea sa, încheierea ei reprezintă pentru mulți liberali un motiv de tristețe.

În privința situației instituționale a României, fostul lider liberal a formulat însă o evaluare diferită: „Oricât de triști ar fi cei din PNL, care or fi triști, probabil mulți, eu cred că noi, ceilalți, avem totuși motive de bucurie sau măcar de satisfacție, pentru că totuși, astăzi, după 6 luni, avem, în fine, prima condiție pentru ca România să încerce să se miște din fundătura în care a intrat, și anume un guvern cu puteri depline”, a adăugat el.

Sprijinul din Parlament va fi limitat, în evaluarea fostului lider liberal

Antonescu se așteaptă ca noul cabinet să nu beneficieze de susținere din mai multe zone parlamentare. El a indicat UDMR ca posibilă excepție, fără să prezinte acest sprijin drept o certitudine.

Premierul Luca Niculescu și Alexandru Nazare, cei doi independenți pe care i-a evidențiat, cunoșteau această situație, a apreciat Antonescu. Același lucru este valabil, în evaluarea sa, pentru PSD, singurul partid care își asumă guvernarea.

Fostul lider liberal consideră că Executivul are de rezolvat numeroase probleme dificile și se îndoiește că acest cabinet, sau oricare altul, le-ar putea soluționa integral. El a cerut mai multă bună-credință, empatie și viziune în raport cu cetățenii și a spus că discursul premierului Niculescu i-a lăsat o impresie bună.