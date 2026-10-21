Întrebat despre implicarea președintelui Nicușor Dan în activitatea Guvernului condus de premierul Luca Niculescu, Traian Băsescu, fost președinte al României, a declarat marți, 20 octombrie 2026, la B1 TV: „Mi-e greu să vă spun exact, dar în orice caz, prin Guvernul actual, prin soluția politică pe care a dat-o pentru Guvern, Nicușor Dan și-a securizat postul de președinte al României. Adică nu mai există pentru un moment sau pentru o bună perioadă de timp posibilitatea ca PSD-ul să se alăture semnăturilor date de AUR și să-l suspende pe președinte”.

În privința relației dintre șeful statului și Sorin Grindeanu, liderul PSD, Băsescu a adăugat: „Deci cred că din acest punct de vedere, Nicușor Dan și-a securizat scaunul și nu va trece foarte curând pentru suspendare. Doar dacă se ceartă cu Grindeanu. Dar este evident că are toată grija să nu se certe cu el”.

Băsescu atribuie vicepremierului influența politică asupra miniștrilor PSD

La întrebarea despre influența viceprim-ministrului Marian Neacșu asupra activității noului Executiv, fostul șef al statului a răspuns: „Nu vreau să-l discreditez pe premier. Cred că va avea diplomația să colaboreze cu Neacșu. Neacșu va fi șeful real al miniștrilor pentru că el are și componenta executivă, adică iese în Guvern, este viceprim-ministru și are și componenta politică pe care premierul nu o are”.

Despre modul în care ar funcționa colaborarea dintre cei doi, el a continuat: „Este practic șeful miniștrilor PSD atunci când se duc în Kiseleff la sediu partidului. Neacșu va fi o piesă extrem de importantă, dar dacă eu îl ghicesc, n-am vorbit cu el niciodată, dar dacă îl ghicesc așa este un om cu destul tact ca să obțină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze lucrurile”.

Potrivit actualizării Goldring, Băsescu a susținut că PSD domină puterea, deși partidul a obținut 22% la ultimele alegeri.

Fostul președinte și-a susținut aprecierea prin trei afirmații:

PSD controlează puterea executivă.

Partidul deține conducerea Camerei Deputaților.

PSD are influență asupra instituției Avocatului Poporului.

Băsescu a apreciat că social-democrații știu să folosească puterea în interesul propriilor obiective, nu pentru ceea ce ar trebui făcut.

Cabinetul a primit voturi peste pragul necesar învestirii

România are astfel un Executiv cu puteri depline la aproape șase luni după demiterea Guvernului Bolojan. După ceremonia de depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni, noul premier a condus prima reuniune a cabinetului, marți seară.

La ședință, Niculescu a ales un loc între miniștri, iar Neacșu a stat în dreapta sa. Scaunul folosit în mod tradițional de premier a rămas neocupat.

Referindu-se la această alegere, Băsescu a comentat: „S-a așezat cu gloata! În loc să stea în capul mesei, s-a așezat lângă miniștri, adică un populism ieftin”, a criticat fostul președinte.

El a argumentat că așezarea îngreunează comunicarea: miniștrii din stânga premierului nu îl pot vedea când vorbește, iar acesta nu îi vede pe ei. Băsescu a întrebat ironic dacă Niculescu va proceda la fel și în cazul secretarilor de stat care participă uneori la reuniunile Executivului.