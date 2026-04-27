Scena politică românească este în fierbere. Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lăsat ușa deschisă pentru o alianță de guvernare cu PSD, ba chiar a admis posibilitatea ca viitorul premier să fie un social-democrat. Totul face parte dintr-o strategie mai amplă, care vizează dărâmarea Guvernului Bolojan și declanșarea alegerilor anticipate.

O mișcare tactică

Dan Dungaciu susține că o eventuală cădere a actualului Executiv este o decizie asumată și pragmatică. Motivul? Incompetența celor de la putere. „Este o decizie politică pragmatică pe care ne-am asumat-o și care s-a bazat pe faptul că acest Guvern este incompetent și trebuie să plece”, a afirmat liderul AUR.

lucrurile stau cam așa: demersul nu este un scop în sine, ci doar o etapă. O mișcare tactică, după cum o numește chiar el.

Miza reală: alegerile anticipate

Dincolo de demiterea guvernului actual, strategia AUR este limpede. Partidul vrea alegeri anticipate pentru a nu prelungi criza politică. Dungaciu a oferit și contextul negocierilor care au dus la această situație tensionată.

„Nu vreau să intru în detalii, a fost o negociere politică. AUR obține căderea Guvernului. În acest context, PNL declară că nu va face o coaliție cu PSD dacă social-democrații se aliază cu AUR. Ce mai rămâne? Căderea Guvernului este un exercițiu tactic; strategia noastră este să mergem spre alegeri anticipate, tocmai pentru a nu prelungi criza mai mult decât este cazul”, a explicat prim-vicepreședintele AUR.

Rolul președintelui Nicușor Dan

Dar a fost președintele Nicușor Dan informat despre aceste discuții subterane dintre PSD și AUR? La această întrebare, Dan Dungaciu a oferit un răspuns evaziv (și plin de subînțeles, ar spune unii), preferând să nu intre în detalii. „Nu doresc să fac speculații pe această temă”, a spus el sec.

Iar apoi a lansat o săgeată către Palatul Cotroceni, exprimându-și speranța că șeful statului își va exercita pe deplin atribuțiile. „Să vedem dacă Nicușor Dan își va intra cu adevărat în atribuții și nu va mai împărți România între «buni» și «răi». Să ajungem acolo”, a adăugat Dungaciu.

Un premier PSD? „Se poate negocia”

Cea mai surprinzătoare declarație vizează însă o posibilă formulă de guvernare post-criză. Întrebat dacă exclude o colaborare cu PSD, liderul AUR a condiționat intrarea la guvernare de obiectivul principal: alegerile anticipate. E drept că, până acum, o astfel de alianță părea de neconceput pentru mulți.

„A existat această idee prin presă. Dacă este nevoie pentru declanșarea alegerilor anticipate, ne pregătim în această perspectivă să intrăm la guvernare”, a precizat Dungaciu.

Și bomboana de pe tort? Posibilitatea ca AUR să susțină un premier din partea Partidului Social Democrat. Cum vine asta? Răspunsul a fost scurt și direct, lăsând loc oricărui scenariu: „E o negociere care se poate face”.