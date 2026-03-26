Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate astăzi sesizările depuse de partidul AUR. Pe masă se află Legea bugetului de stat pe 2026 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Ambele au fost adoptate în Parlament pe 20 martie 2026.

Acuzații de procedură accelerată

Reprezentanții AUR susțin că cele două legi au fost adoptate „cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept”. Cum vine asta, mai exact? Partidul acuză o procedură parlamentară mult prea rapidă, susținând că dezbaterea reală a fost practic blocată, iar rolul legislativului ar fi fost redus „la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”.

Printre principalele motive de neconstituționalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ (bugetele fiind adoptate în doar câteva zile) și lipsa unei analize serioase a impactului asupra economiei.

Simion: România este pe o cale greșită

Iar liderul AUR, George Simion, a fost vehement încă de la votul din Parlament, anunțând că formațiunea sa va contesta bugetul. Acesta a acuzat direct coaliția de guvernare că a indus în eroare mai multe categorii sociale.

„Partidele din arcul guvernamental au mințit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu, și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la 2 ani la 1 an. Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea”, a declarat Simion.

O acuzație gravă.

Opoziție totală și un buget alternativ

Dar Simion nu s-a oprit aici. El a confirmat că AUR își va face datoria de opoziție și a explicat de ce consideră că direcția actuală a țării este greșită.

„Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României. Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde, suntem pe o cale greșită, și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și, să reducă cheltuielile cu statul”, a completat liderul AUR.

E drept că opoziția a criticat ritmul alert al adoptării încă din timpul dezbaterilor din plen. În schimb, reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că adoptarea rapidă a bugetului este necesară pentru a asigura stabilitatea economică a țării.

Decizia Curții Constituționale va fi definitivă și obligatorie.