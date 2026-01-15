Primarul Ciprian Ciucu a calificat sistemul de finanțare al Primăriei Generale drept „schizoid” și a anunțat că pregătește o propunere pentru o nouă lege a Capitalei. Într-o intervenție la Digi 24, el a explicat că, deși Primăria Municipiului București (PMB) stabilește politica de impozitare, banii colectați ajung la primăriile de sector, ceea ce creează un dezechilibru între responsabilități și venituri, conform informațiilor publicate de Romanialibera.

O problemă structurală: „Suntem schizoizi”

Ciprian Ciucu a evidențiat anomalia sistemului actual, în care instituția care stabilește nivelul taxelor și impozitelor nu beneficiază de fondurile colectate. „Suntem schizoizi. PMB-ul, primarul general, trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că așa este legea, nu poți să ai un impozit în Sectorul 6 și altul în Sectorul 4”, a explicat primarul. Această situație generează o lipsă de motivație pentru administrația centrală a orașului. „Primarul general nu are nicio motivație să crească taxe și impozite, să optimizeze sau să scadă acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum sunt la sectoare”, a adăugat Ciucu. El a rezumat problema astfel: „Unii încasează și folosesc, iar alții vin cu politica fiscală”.

Propunere pentru o nouă lege a Capitalei

Pentru a remedia acest dezechilibru, Ciucu a anunțat că lucrează la o soluție legislativă. „Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vine la sectoare ca impozite să ajungă și la PMB”, a declarat el. Acesta a precizat că va aloca următoarea perioadă pentru definitivarea propunerii. „Când am zis că o să vin cu o propunere pentru o lege a Capitalei sau o formulă predictibilă, la asta o să lucrez în următoarele luni, două luni, pentru că mai mult timp n-o să am”. Procesul de elaborare este complex și necesită consultări cu experți. „Asta nu înseamnă că o faci așa despre o seară. Sunt ședințe care durează o oră, vorbești cu specialiști. Astăzi am avut, cred că vreo șase ședințe”, a specificat Ciucu.

Nivelul impozitelor și reforma fiscală asumată de Ilie Bolojan

Întrebat despre nivelul taxelor locale, primarul a oferit o perspectivă comparativă. „Dacă ne uităm la nivel european, nu sunt mari. Suntem în coada clasamentului. Dacă ne uităm la venituri, suntem undeva pe la jumătatea clasamentului”, a afirmat el. Referitor la majorarea recentă a impozitelor, Ciucu a comentat o postare a lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, care afirma că Guvernul a impus măsura și a pasat responsabilitatea primarilor. Ciucu a confirmat că a fost o decizie asumată la nivel de partid, în urma unei reforme negociate. „Era o reformă fiscală negociată inclusiv în PNL și un angajament. Ilie Bolojan a asumat la nivel guvernamental tocmai ca să-și ia el înjurăturile, să facă ceea ce este corect și nu este popular, pentru că știa că primarii nu vor face niciodată”, a explicat el. Acesta a menționat că Bolojan i-a încurajat pe primari să îi atribuie lui vina pentru măsura nepopulară: „Da, dați vina pe mine, a zis-o la administrația, la AMR, la Asociația Municipiilor. Da, nu e o măsură populară. Dar era o măsură necesară pentru a echilibra bugetul”.

Apel la dialog cu primarii de sector

Ciprian Ciucu a amintit declarația ministrului Dezvoltării, potrivit căreia impozitele locale rămân în comunitățile locale, însă a subliniat că situația din București este diferită. „În cazul Bucureștiului rămâne la sectoare. Pe mine nu mă încălzește cu nimic, pentru că Primăria Generală are mari probleme”, a punctat el. Primarul a insistat pe necesitatea unui dialog constructiv cu omologii săi de la sectoare pentru a identifica o soluție echitabilă. „Ciucu vreau să stea de vorbă cu primarii de sector, pe care îi respect. Dar trebuie să înțeleagă și să mă respecte, să găsim o formulă în care lucrurile să fie împărțite corect și în termeni de responsabilități”, a conchis acesta.