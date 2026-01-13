Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a cerut Guvernului să adopte rapid măsuri pentru a relua concursurile de admitere în magistratură. Aceste concursuri sunt suspendate până la sfârșitul anului 2026, conform informațiilor Adevărul.

Solicitarea CSM

Într-un comunicat oficial, CSM a solicitat Guvernului României să intervină pentru a permite organizarea concursurilor de admitere în magistratură. Suspendarea este prevăzută de art. XXII alin. (1) – (2) și (4) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. CSM invocă precedentul creării de excepții pentru domenii precum sănătatea și educația.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită public Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 potrivit art. XXII alin. (1) – (2) și (4) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, astfel cum s-a procedat în alte domenii de activitate, precum domeniul sănătăţii sau educaţiei, realizarea actului de justiţie având o importanţă socială cel puţin egală”, se arată în comunicatul CSM.

Deficitul de personal din justiție

CSM atrage atenția asupra unui deficit de judecători estimat la 15%, ceea ce înseamnă 751 de posturi vacante dintr-un total de 5070. Potrivit instituției, această lipsă de personal afectează funcționarea sistemului judiciar. Blocarea concursurilor de admitere riscă să agraveze problema, avertizează CSM.

„Există un deficit de aproximativ 15% de judecători (751 de posturi vacante din 5070), ceea ce afectează grav funcționarea justiției, iar blocarea concursurilor de admitere în magistratură riscă să agraveze această lipsă cronică de personal”, precizează CSM.

Creșterea volumului de muncă și instabilitatea statutului

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că adoptarea măsurilor este importantă, deoarece sistemul judiciar se confruntă cu o creștere a volumului de activitate. CSM a semnalat situația resurselor umane și a solicitat măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante.

CSM avertizează și asupra riscului diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare din sistem, având în vedere instabilitatea statutului magistratului și criticile la adresa corpului profesional.

„Adoptarea imediată a acestor măsuri se impune cu atât mai mult în contextul actual din sistemul judiciar, caracterizat de creșterea exponențială a volumului de activitate, aspecte ignorate de puterea executivă, deşi Consiliul a semnalat public de mai multe ori situaţia resurselor umane şi a solicitat implementarea de măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante. Iar în condiţiile actuale, caracterizate de instabilitatea statutului magistratului şi atacuri repetate la adresa corpului profesional din partea celorlalte puteri în stat şi a unor reprezentanţi mass-media, există riscul diminuării în continuare a numărului de judecători prin plecări voluntare din sistemul judiciar”, se mai arată în comunicat.

Situația instanțelor din România

Conform datelor CSM, instanțele din România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește volumul de activitate. În 2025, au fost înregistrate aproximativ 3,6 milioane de dosare pe rolul instanțelor, gestionate cu un deficit de judecători de circa 20%.

Consiliul atrage atenția că 49 de judecătorii funcționează cu dificultate, cu o încărcătură pe judecător peste media națională. În unele instanțe, dintr-o schemă aprobată de 4-5 posturi de judecător, sunt în funcție doar 1-3 judecători, ceea ce afectează actul de justiție și durata procedurilor.

„Astfel, precizează CSM, instanţele din România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca volum de activitate, în cursul anului 2025 fiind înregistrate aproximativ 3,6 milioane de dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti, care au fost gestionate în condiţiile unui deficit de judecători situat în jurul procentului de 20% pe tot parcursul anului de referinţă. Și trebuie conștientizat că, potrivit statisticii întocmite de Consiliu, în România 49 de judecătorii funcţionează în sistem de avarie, încărcătura pe judecător fiind în cazul multora dintre acestea peste încărcătura medie la nivel naţional, astfel cum s-a evidenţiat în documentul ataşat. Din această cauză, dintr-o schemă aprobată de 4 – 5 posturi de judecător, în cadrul unora dintre aceste instanţe sunt efectiv în funcţie între 1 – 3 judecători, cu consecinţa afectării profunde a eficienţei actului de justiţie şi a duratei procedurilor derulate”, se mai arată în comunicat.

Consecințele lipsei de personal

Secția pentru judecători a CSM insistă că lipsa personalului afectează dreptul cetățenilor la accesul la justiție într-un termen rezonabil. Așadar, adoptarea măsurilor legislative pentru acoperirea deficitului de judecători este o prioritate.

CSM consideră că Guvernul trebuie să ia măsuri rapide pentru a asigura funcționarea sistemului judiciar și respectarea drepturilor cetățenilor.