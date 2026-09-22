Rusia mută exporturile de cereale spre porturile baltice și arctice după perturbările de la Marea Neagră

Rusia redirecționează exporturile de cereale către terminale din porturile baltice și arctice, după ce atacurile reciproce cu drone au perturbat livrările prin porturile și navele de la Marea Neagră, potrivit Agro TV. Infrastructura folosită până acum pentru îngrășăminte, cărbune și alte mărfuri este adaptată pentru manipularea cerealelor.

Schimbarea privește un flux comercial concentrat puternic într-o singură regiune. În sezonul precedent de export, aproape 90% din livrările maritime de cereale ale Rusiei au trecut prin Marea Neagră. Atacurile din ultimele luni au afectat exporturile Rusiei și Ucrainei, țări aflate pe primul loc, respectiv pe locul 6 pe piața mondială a grâului.

Volumele deja expediate arată dimensiunea scăderii. Estimările firmei de consultanță Sovecon indică exporturi rusești de 4,4 milioane de tone de cereale în perioada iulie-august a acestui an, cu aproximativ 31% sub nivelul aceleiași perioade din anul trecut. Pentru septembrie, volumul este estimat la 2,45 milioane de tone, jumătate din cel înregistrat în septembrie anul trecut.

Terminalul Ultramar preia cereale pentru Egipt și Arabia Saudită

Prima componentă a noii configurații logistice este portul Ust-Luga de la Marea Baltică. Terminalul privat Ultramar, specializat în exportul de îngrășăminte și având o capacitate declarată de 37 de milioane de tone, a fost adaptat pentru exporturile de cereale.

Ultramar a început să manipuleze cereale în august. În septembrie, cererile de transport feroviar pentru livrări către acest terminal au ajuns la aproximativ 260.000 de tone. Încărcăturile au ca destinații finale Egipt și Arabia Saudită.

Redirecționarea către Ultramar a fluxurilor de marfă operate de Demetra, cea mai mare companie rusă de comerț cu cereale, a fost analizată în cadrul unei ședințe desfășurate în august la Ministerul rus al Transporturilor. Informația provine de la o persoană care a consultat procesul-verbal al reuniunii, iar companiile din sector se îndreaptă către aceeași alternativă logistică.

Sankt Petersburg adaugă două terminale la noul circuit

Terminalele Modul și BSMZ din portul Sankt Petersburg au început, la rândul lor, să preia cereale, deși anterior nu intermediaseră astfel de transporturi. Terminalul Modul poate gestiona lunar până la 70.000 de tone de cereale în containere.

Varianta containerizată extinde infrastructura disponibilă, dar este în general mai scumpă. Diferența de scară față de ruta sudică rămâne substanțială: porturile baltice rusești au în prezent o capacitate combinată de manipulare a cerealelor estimată între două și șapte milioane de tone, comparativ cu peste 60 de milioane de tone în porturile din sud.

Analiștii consideră că folosirea terminalelor convertite ar putea majora semnificativ potențialul de export al porturilor baltice. Russian Railways acordă prioritate transporturilor de cereale către porturile baltice și arctice, care au beneficiat deja de subvenții guvernamentale.

Murmansk pregătește ruta arctică pentru luna octombrie

Extinderea ajunge și la Murmansk, al patrulea port ca mărime din Rusia. Portul are o capacitate anuală de până la 24 de milioane de tone și este specializat în exporturile de cărbune, minereu și metale. Oficialii săi pregătesc începerea exporturilor de cereale în octombrie.

Noua rută mută transportul terestru mult spre nord. Murmansk se află la 2.700 km de Novorossiisk, principala poartă sudică pentru exporturile de cereale ale Rusiei. O sursă din industrie estimează însă că majorarea costurilor transportului maritim nu va fi substanțială, deoarece pot fi folosite nave mari din clasa Panamax la Murmansk.

Prima livrare, de 40.000 de tone de cereale transportate pe calea ferată din regiunea Stavropol, din sudul Rusiei, către Murmansk, a fost deja convenită și aprobată de Russian Railways. Portul urmează să înceapă exporturile de cereale în octombrie.