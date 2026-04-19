Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că declarațiile despre „rozătoarele din cămară” sunt doar o manevră de imagine. Social-democratul îi cere premierului să numească public vinovații pentru risipa din companiile de stat, altfel totul rămâne doar PR.

Acuzații de PR și vânzarea cămării

Sorin Grindeanu a criticat lipsa de acțiuni concrete din spatele metaforei folosite de premier. Liderul PSD susține că, dacă existau cu adevărat probleme, acestea trebuiau semnalate prin plângeri penale și dezvăluiri publice, cu nume și prenume. Altfel, totul pare o simplă strategie de imagine.

„Dacă ai găsit șobolani, câte plângeri ai făcut? Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce nu ai ieșit să le spui public, cu nume? De ce te-ai gândit pe ultima sută de metri să vinzi companiile profitabile? Tu atunci vinzi cămara aia cu șobolani. Vinzi cămara cu totul”, a tunat Grindeanu duminică seară, la Antena 3 CNN.

Iar logica lui pare simplă. De ce să nu arăți cu degetul spre vinovați? Grindeanu a continuat, afirmând că fără dovezi, totul e o poveste: „E pură imagine ce s-a întâmplat acum. De ce n-a mers să se ducă, să facă plângeri, să iasă la TV, să zică: „Am găsit la compania… șobolanul X, Y, Z”? Altfel, toate lucrurile rămân doar PR. Unii pot să mai creadă asemenea abordări.”

Metafora care a aprins scena politică

Declarațiile lui Grindeanu vin ca replică la o afirmație făcută de premierul Ilie Bolojan vineri, într-o emisiune televizată. Acesta a comparat risipa din companiile de stat cu niște dăunători care distrug proviziile, susținând că a început să facă lumină în aceste probleme.

„Am deranjat destul de mulți. Prăduirea bugetului de stat se face în multe feluri”, a explicat premierul. Bolojan a oferit și un exemplu concret (cel al creditelor neperformante), menționând că a luat măsuri pentru a limita pierderile: „Dacă o bancă de stat dă credite neperformante, precum Eximbank, banii nu mai sunt recuperați. Am limitat asta. (…) Gândiți-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte șobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta.”

PSD, adversar în propria guvernare?

Dincolo de disputa punctuală, Grindeanu a lăsat să se înțeleagă că tensiunile mocnesc de mai mult timp în coaliție. Liderul social-democrat a acuzat că partidul său a fost tratat de la bun început ca un adversar politic, nu ca un partener de guvernare.

„Cine a brevetat ideea de a fi la guvernare, dar în același timp să nu fie de acord cu măsurile? Chiar ei, de la început, pentru că PSD a fost privit ca adversar politic”, a declarat Grindeanu.

Mai mult, acesta a susținut că în ultimele 10 luni, românii „nu au văzut decât tăieri”, măsuri care, în opinia sa, ar fi contribuit la apariția unor crize economice.

Luni, PSD urmează să decidă, printr-o consultare internă, dacă rămâne sau nu la guvernare. O decizie de ieșire ar putea arunca România într-o nouă criză politică.