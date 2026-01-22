S-a terminat cu incertitudinea la Palatul Victoria. După 24 de ore de confuzie totală, cauzată de o postare ambiguă pe Facebook, Guvernul a pus piciorul în prag. Data e finală. 29 ianuarie. Atunci își va angaja Executivul răspunderea în Parlament pentru pachetul de reformă a administrației publice, conform Digi24.

Confirmarea a venit direct de la sursă: purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. La finalul ședinței de joi, întrebată dacă s-a schimbat ceva, a fost categorică. Nu. Digi24 relatează că Dogioiu a transmis că intenția Guvernului nu s-a clintit, indiferent de mesajele care au circulat online și au sugerat o posibilă amânare.

Cearta datelor: Cum a apărut confuzia de la Guvern

De unde a pornit totul? De la o postare de miercuri seară, pe pagina de Facebook a premierului. Acolo se sugera că o altă angajare a răspunderii, pentru măsuri fiscal-bugetare, ar veni abia în februarie. Informația a contrazis flagrant anunțul oficial anterior, cel care fixa data de 29 ianuarie pentru reforma administrației. O simplă eroare de comunicare? Greu de spus.

Ioana Dogioiu a venit cu o explicație, recunoscând că ar putea fi o problemă de comunicare. „L-am întrebat pe premier (…). Nu s-a schimbat nimic. Intenția este ca angajarea să aibă loc pe 29 ianuarie”. Ea a promis că va verifica personal ce s-a întâmplat cu postarea. „Probabil că a fost o exprimare mai… Voi verifica ce s-a întâmplat, n-am verificat postarea respectivă a premierului în detaliu, dar eu știu că nu s-a modificat nimic”, a adăugat Dogioiu, care a ținut să precizeze că decizia finală e a coaliției și nu s-a schimbat.

Miza uriașă din spatele angajării răspunderii

Angajarea răspunderii nu e o joacă. E o procedură excepțională. Prin ea, Guvernul poate adopta o lege pe repede-înainte, fără dezbateri și fără vot în Parlament. O sabie cu două tăișuri, însă. Avantajul? Viteză pentru reformele urgente. Riscul? O moțiune de cenzură care, dacă trece, dărâmă tot cabinetul.

Faptul că se merge pe această cale arată un singur lucru: coaliția vrea să miște lucrurile rapid cu reforma administrației. Nu e o măsură izolată. Sorin Grindeanu, de pildă, anunțase că și măsurile PSD pentru economie vor trece tot așa. Separat, Cseke Attila a vorbit despre termenele pentru tăierea cheltuielilor, dând asigurări că impozitele locale rămân unde sunt, nu se centralizează.

Ianuarie fierbinte, februarie bugetar: Calendarul Executivului

Acum că știm sigur de 29 ianuarie, calendarul se limpezește. Primul hop, cel mai urgent: asumarea pe reforma administrativă. Apoi, toate privirile se vor îndrepta spre o altă miză. Luna februarie. Atunci se va tranșa bugetul de stat pe 2026, un calendar confirmat tot de Ioana Dogioiu. „Intenția aceasta este – în februarie. Nu s-a schimbat nimic de la coaliție (ședința – n.r.) încoace. Și înțeleg că aceasta a fost decizia coaliției”, a spus ea. Ordinea e clară. Întâi reforma, apoi banii.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetRussell Brand a fost găsit vinovat de un viol și trei agresiuni sexuale. Pedeapsa va fi stabilită pe 9 noiembrieLylaCât de des faci analiza de colesterol după 30 de ani și când sunt utile alte testeRevista IoanaElevii nu pierd puncte doar pentru un cuvânt din engleză la Evaluarea Națională sau Bacalaureat, dacă răspunsul respectă cerința și baremulNews24Asociația pentru Micuțul Noel, vizată de noi percheziții. Anchetatorii estimează paguba la peste 26 de milioane de leiDolce SportOțelul Galați a primit două penalități de câte 3.000 de lei și riscă depunctarea dacă nu își îndeplinește obligațiileGetPonyFerrari Daytona SP3 s-a vândut cu 18,54 milioane de dolari, comision inclus, un record pentru model în afara licitațiilor caritabile
angajarea raspunderii buget 2026 ioana dogioiu reforma administratiei
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →