S-a terminat cu incertitudinea la Palatul Victoria. După 24 de ore de confuzie totală, cauzată de o postare ambiguă pe Facebook, Guvernul a pus piciorul în prag. Data e finală. 29 ianuarie. Atunci își va angaja Executivul răspunderea în Parlament pentru pachetul de reformă a administrației publice, conform Digi24.

Confirmarea a venit direct de la sursă: purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu. La finalul ședinței de joi, întrebată dacă s-a schimbat ceva, a fost categorică. Nu. Digi24 relatează că Dogioiu a transmis că intenția Guvernului nu s-a clintit, indiferent de mesajele care au circulat online și au sugerat o posibilă amânare.

Cearta datelor: Cum a apărut confuzia de la Guvern

De unde a pornit totul? De la o postare de miercuri seară, pe pagina de Facebook a premierului. Acolo se sugera că o altă angajare a răspunderii, pentru măsuri fiscal-bugetare, ar veni abia în februarie. Informația a contrazis flagrant anunțul oficial anterior, cel care fixa data de 29 ianuarie pentru reforma administrației. O simplă eroare de comunicare? Greu de spus.

Ioana Dogioiu a venit cu o explicație, recunoscând că ar putea fi o problemă de comunicare. „L-am întrebat pe premier (…). Nu s-a schimbat nimic. Intenția este ca angajarea să aibă loc pe 29 ianuarie”. Ea a promis că va verifica personal ce s-a întâmplat cu postarea. „Probabil că a fost o exprimare mai… Voi verifica ce s-a întâmplat, n-am verificat postarea respectivă a premierului în detaliu, dar eu știu că nu s-a modificat nimic”, a adăugat Dogioiu, care a ținut să precizeze că decizia finală e a coaliției și nu s-a schimbat.

Miza uriașă din spatele angajării răspunderii

Angajarea răspunderii nu e o joacă. E o procedură excepțională. Prin ea, Guvernul poate adopta o lege pe repede-înainte, fără dezbateri și fără vot în Parlament. O sabie cu două tăișuri, însă. Avantajul? Viteză pentru reformele urgente. Riscul? O moțiune de cenzură care, dacă trece, dărâmă tot cabinetul.

Faptul că se merge pe această cale arată un singur lucru: coaliția vrea să miște lucrurile rapid cu reforma administrației. Nu e o măsură izolată. Sorin Grindeanu, de pildă, anunțase că și măsurile PSD pentru economie vor trece tot așa. Separat, Cseke Attila a vorbit despre termenele pentru tăierea cheltuielilor, dând asigurări că impozitele locale rămân unde sunt, nu se centralizează.

Ianuarie fierbinte, februarie bugetar: Calendarul Executivului

Acum că știm sigur de 29 ianuarie, calendarul se limpezește. Primul hop, cel mai urgent: asumarea pe reforma administrativă. Apoi, toate privirile se vor îndrepta spre o altă miză. Luna februarie. Atunci se va tranșa bugetul de stat pe 2026, un calendar confirmat tot de Ioana Dogioiu. „Intenția aceasta este – în februarie. Nu s-a schimbat nimic de la coaliție (ședința – n.r.) încoace. Și înțeleg că aceasta a fost decizia coaliției”, a spus ea. Ordinea e clară. Întâi reforma, apoi banii.