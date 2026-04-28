Guvernul condus de Ilie Bolojan este sub o presiune imensă, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat că au strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Demersul, anunțat oficial luni, 27 aprilie, ar putea fi înregistrat în Parlament chiar astăzi.

Calculele din Parlament. Mai lipsesc 14 voturi

La prima vedere, planul pare bine pus la punct. Numai că, la o privire mai atentă, matematica nu se închide. Pentru ca moțiunea să treacă și Guvernul Bolojan să fie demis, este nevoie de un minim de 233 de voturi favorabile din totalul de 463 de parlamentari. PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, în timp ce AUR are 90.

Împreună, cele două formațiuni ajung la 219 voturi.

Asta înseamnă că le mai lipsesc 14 voturi pentru a-și atinge obiectivul. Dar de unde vor veni acestea, în condițiile în care Executivul este susținut de o coaliție formată din PNL, USR și UDMR? Aici e marea întrebare.

O colaborare tehnică, nu un pact politic

Reprezentanții celor două partide insistă că alianța lor este una de moment, un demers „strict tehnic” pentru a îndeplini condițiile procedurale. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a fost foarte clar în această privință, încercând să risipească orice speculație legată de o viitoare guvernare comună.

„Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”, a declarat Peiu.

Practic, scopul principal pare a fi declanșarea alegerilor anticipate, după cum a recunoscut tot liderul AUR, care a precizat că nu au existat discuții concrete despre formarea unei noi majorități.

PSD joacă prudent

De cealaltă parte, social-democrații par mai rezervați în declarații. Reprezentantul PSD, Marian Neacșu, a făcut un apel general către toți parlamentarii să susțină inițiativa. Întrebat direct despre posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR după o eventuală reușită a moțiunii, Neacșu a evitat un răspuns tranșant.

Acesta a precizat că deciziile politice ulterioare (inclusiv cele legate de o nouă formulă de guvernare) vor fi luate de forurile interne ale partidului. Până la urmă, fiecare partid își joacă propria carte în această criză politică, iar miza reală se va vedea abia la votul din plen, programat pentru începutul lunii mai.