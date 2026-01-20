S-a terminat cu așteptarea. Guvernul apasă accelerația. După luni întregi de discuții aprinse în Coaliție, decizia a căzut: pachetul PSD pentru economie și reforma administrației merg la pachet. Și vor trece de Parlament fără dezbateri, direct, prin angajarea răspunderii. O mișcare politică de forță, cu implicații pe termen lung. Anunță Digi24.

Anunțul a venit marți, direct de la șeful PSD, Sorin Grindeanu. El a confirmat că hotărârea a fost unanimă, luată după discuții prelungite cu premierul Ilie Bolojan. „Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice!”, a scris liderul social-democrat pe Facebook, potrivit Digi24. Insistența, se pare, a dat roade.

După luni de negocieri, s-a bătut palma

Decizia nu a picat din cer. Nici pe departe. Sorin Grindeanu a ținut să sublinieze că a fost nevoie de mult timp pentru a se ajunge aici, aruncând o săgeată fină către ezitările Executivului. „Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului!”, a transmis Grindeanu. Tonul său sugerează clar o victorie politică smulsă cu greu, prin care viziunea social-democrată devine acum politică de stat. Mediul de afaceri, spune el, aștepta demult acest semnal. Un gest considerat „logic”.

Ce conține pachetul PSD pentru firmele românești?

Dar ce primesc, de fapt, companiile? Pachetul e gândit ca un șut de energie pentru mediul de afaceri. Ținta principală: întreprinderile mici și mijlocii, considerate motorul economiei. Grindeanu a oferit și câteva exemple clare de facilități ce vor fi implementate rapid. „Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, a detaliat liderul PSD. Prin aceste pârghii, social-democrații speră să deblocheze investițiile private și să împingă de la spate inovarea, două piese esențiale pentru o creștere economică reală.

O „reparație morală” după austeritatea din 2025

Surprinzător sau nu, Grindeanu a pus totul și într-o lumină morală. Liderul PSD vede acest pachet legislativ ca pe o formă de corectitudine. O compensație. De ce? Pentru că în anul 2025, spune el, efortul de a reduce deficitul a căzut aproape total pe umerii oamenilor de rând și ai companiilor. „Reprezintă și un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul s-a făcut cu eforturile populației și firmelor”, a afirmat Grindeanu, amintind de politicile de austeritate din trecut. Mesajul e simplu: de data asta, nota de plată nu se mai achită din sacrificii, ci din investiții.

Avertisment pentru Guvern: „Nu te poți lăuda cu tăieri”

La final, șeful PSD a trimis și un avertisment direct către membrii Guvernului. Fără ocolișuri. A criticat vehement ideea că un deficit mic, obținut tăind investiții și mărind taxe, ar fi un succes. „Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, a scris Grindeanu. Viziunea PSD este complet diferită, insistă acesta. „PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue de investițiile ce sunt gura de oxigen a mediului de afaceri”, a încheiat el, poziționând partidul drept scut pentru capitalul autohton.