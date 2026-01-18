Donald Trump i-a trimis o invitație președintelui Nicușor Dan. Una complet neașteptată. Îl vrea în „Consiliul pentru Pace”. La București, vestea a provocat agitație, iar oficialii de la Cotroceni recunosc că au fost luați prin surprindere. Ce se vrea, de fapt, cu această propunere și de ce trage președinția de timp înainte de a oferi un răspuns?

Marius Lazurca, consilierul prezidențial pe securitate națională, a confirmat la Antena 3 primirea invitației. A spus că s-a format imediat o echipă care să analizeze toate urmările posibile ale acestei mișcări. „Mi se pare nepotrivit ca președintele României, în speță domnul Nicușor Dan, să răspundă în pripă unei inițiative totuși foarte importante a președintelui Trump”, a punctat Lazurca, conform News.ro, iar HotNews a adunat detaliile cunoscute până în acest moment.

Un fel de ONU personal al lui Trump?

Își face Trump propria versiune de ONU? Asta se întreabă toată lumea. Anunțul privind crearea „Consiliului pentru Pace” a ridicat multe sprâncene. Oficial, scopul este să se termine conflictul din Gaza. Neoficial, planurile par mult mai mari, vizând o platformă care să se ocupe și de alte crize de pe glob. Întrebarea e simplă: cu ce costuri pentru România? Exact asta încearcă să descifreze acum echipa de la Cotroceni.

De ce atâta tăcere?

Din șaizeci de șefi de stat invitați, doar trei au mulțumit public. Atât. De ce ezită restul? Lazurca insistă că președintele Dan a reacționat, dar nu „în pripă”. O analiză complexă este în plină desfășurare și implică Administrația Prezidențială, Ministerul de Externe, dar și misiunile diplomatice cheie de la Bruxelles și New York. „Suntem în acest moment într-un grup inter-instituţional de analiză a acestei iniţiative”, a confirmat Lazurca.

O decizie cu bătaie lungă

Miza e uriașă. O decizie luată pe genunchi, avertizează Lazurca, ar putea arunca România „pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung, într-o inițiativă de pace specifică”. Se cântăresc atent toate riscurile, atât cele politice, cât și cele financiare. Nimeni nu vrea să se arunce cu capul înainte. „Nu dorim să angajăm încă o dată România, nici politic, nici financiar într-o iniţiativă pe care, pentru moment, nu o înţelegem până la ultimele ei consecinţe”, a fost mesajul său clar.

O mișcare care stârnește controverse

Pe lista invitaților, scrie Reuters, se află și lideri din Franța, Germania, Australia sau Canada. Însă entuziasmul lipsește cu desăvârșire. Un diplomat a etichetat fără menajamente „Consiliul pentru Pace” drept „o Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”. Coincidență? Puțin probabil. Acum, mingea e în terenul Bucureștiului: va accepta România invitația și ce rol își va asuma în acest nou joc internațional?