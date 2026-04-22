Liderul UDMR spune că se poate discuta despre un guvern minoritar cu PNL și USR, dacă există sprijin parlamentar individual. Alternativa ar fi o moțiune de cenzură în luna mai.

Într-un moment tensionat pentru actuala coaliție de guvernare, Kelemen Hunor aduce în discuție două variante care pot schimba cursul politicii. După consultările de la Cotroceni, liderul UDMR a explicat care sunt opțiunile pentru continuarea guvernării. Aceste declarații vin într-o perioadă în care coaliția are nevoie de stabilitate și de soluții rapide.

Două drumuri posibile pentru viitorul guvernării

După întâlnirea cu președintele, Kelemen Hunor a prezentat două opțiuni principale pentru perioada următoare. Prima ar fi formarea unui guvern minoritar, iar a doua depunerea unei moțiuni de cenzură.

„Se poate discuta despre un guvern minoritar, în care rămân PNL, USR, UDMR, grupul minorităților naționale, dacă va exista o susținere în parlament din partea unor parlamentari, individual. Dacă va exista această soluție și se poate ajunge în termen de 45 de zile la un vot în parlament, atunci se poate merge mai departe cu un guvern minoritar pentru o perioadă.” – Kelemen Hunor

În varianta unui guvern minoritar, la conducere ar rămâne PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale. Pentru ca această formulă să funcționeze însă, ar fi nevoie de susținerea unor parlamentari din afara coaliției, fără angajamente formale din partea altor partide.

Kelemen Hunor a subliniat că sprijinul ar trebui să vină individual, nu pe bază de alianțe oficiale. Termenul limită pentru găsirea unei soluții este de 45 de zile. Dacă nu se ajunge la un vot în Parlament până atunci, situația politică devine și mai complicată.

O decizie care poate schimba totul

Dacă nu se obține susținere pentru un guvern minoritar, alternativa ar fi depunerea unei moțiuni de cenzură în luna mai. Dacă moțiunea trece, actualul guvern își pierde mandatul, ceea ce poate aduce o criză politică profundă.

„Altă soluție în acest moment nu prea se vede. Eu cred că fiecare ar trebui să se gândească ce se întâmplă când intrăm într-o criză guvernamentală profundă.” – Kelemen Hunor

Negocieri intense în culise

„UDMR va căuta o soluție, discutând cu toate părțile. Astăzi am avut o discuție și cu Sorin Grindeanu, și cu premierul Ilie Bolojan. (…) Sper ca, până la termenul de 45 de zile, vom reuși să găsim o soluție, dar în acest moment nu văd care ar putea fi soluția. Consultările vor continua în interiorul partidelor și a celor care doresc să susțină un guvern.” – Kelemen Hunor

UDMR va continua dialogul cu toate partidele implicate. Consultările nu s-au încheiat, ci vor continua atât în interiorul partidelor, cât și cu parlamentarii dispuși să susțină un guvern.

Asumarea greșelilor și pași spre ieșirea din criză

Întrebat cine a greșit cel mai mult în coaliție, Kelemen Hunor nu a indicat pe nimeni anume. „Nu vreau să intru în această discuție, fiecare om greșește. Întrebarea pentru mine este dacă poți să îndrepți greșeala. Dar nu există om care să nu greșească și în coaliție cu toți am greșit. Pe aici, pe acolo, fiecare știe unde a greșit, nu asta este momentul să căutăm vinovații.” – Kelemen Hunor

Mesajul transmis este că, în loc să se caute responsabili, trebuie găsite soluții pentru depășirea blocajului politic.

Presiunea timpului și impactul fondurilor europene

O miză importantă pentru găsirea rapidă a unei soluții o reprezintă riscul de a pierde banii din PNRR. Kelemen Hunor a subliniat că este nevoie de colaborare pentru a nu rata aceste fonduri europene, esențiale pentru dezvoltarea țării.

Fără un guvern funcțional, România riscă să piardă resurse importante, ceea ce ar afecta proiecte din mai multe domenii. Această presiune suplimentară face ca găsirea unei soluții să fie urgentă.

În perioada următoare, atenția va fi concentrată pe negocierile din coaliție și pe deciziile pe care le vor lua liderii politici. În funcție de rezultatul discuțiilor, România va avea fie un guvern minoritar, fie va intra într-o nouă perioadă de instabilitate politică.

Rămâne de văzut dacă partidele vor ajunge la un acord sau dacă se va ajunge la un impas, cu efecte asupra stabilității și viitorului țării. Timpul este scurt, iar deciziile trebuie luate rapid și cu responsabilitate.