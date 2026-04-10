Marine Le Pen, lidera extremei drepte din Franța, a luat cina marți cu Bernard Arnault, șeful LVMH și cel mai bogat om din țară. Alături de ei au stat la masă și alți lideri influenți din mediul de afaceri francez, o întâlnire ce semnalează o schimbare majoră de paradigmă: partidul său, Adunarea Națională, nu mai este un paria pentru comunitatea de business.

Un dineu la cel mai înalt nivel

La întâlnire a participat și Patrick Pouyanné, directorul executiv al TotalEnergies, alături de alți câțiva lideri ai unor companii listate la CAC40, principalul indice bursier al Franței. Informația a fost confirmată de un oficial de rang înalt al Adunării Naționale și de doi directori din companiile reprezentate, toți sub protecția anonimatului.

Cina a avut loc la restaurantul exclusivist Drouant din Paris. Săptămânalul francez Le Nouvel Obs, care a raportat primul întâlnirea, a precizat că la masă au fost prezenți peste 12 directori executivi. Printre aceștia s-au numărat Catherine MacGregor, CEO-ul Engie, Sebastien Bazin de la grupul hotelier Accor, Cyrille Bolloré, fiul miliardarului conservator Vincent Bolloré, și Henri de Castries, fostul director executiv al asiguratorului AXA.

De la ostracizare la dialog

Ani la rând, elita antreprenorială a Franței a privit cu maximă suspiciune un partid populist care și-a schimbat nu de puține ori politicile economice cheie, cum ar fi apartenența la zona euro. Lucrurile stau acum puțin diferit. În 2017, același Bernard Arnault îl susținea pe Emmanuel Macron împotriva lui Le Pen și, până săptămâna aceasta, refuzase orice întâlnire cu liderii Adunării Naționale.

Dar de ce acum? Ei bine, cu Le Pen și președintele partidului, Jordan Bardella, în fruntea sondajelor pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, liderii de afaceri caută să construiască punți de legătură. Scopul lor este să câștige influență asupra unui partid a cărui viziune economică intră adesea în conflict cu interesele lor.

Realism sau normalizare?

Încă din ianuarie, Patrick Pouyanné de la TotalEnergies făcea un apel către liderii de afaceri să discute cu extrema dreaptă și cu stânga radicală (partidul Franța Nesupusă) pentru „a introduce un pic de realism într-o dezbatere politică confuză și iluzorie.”

Unul dintre directorii care lucrează pentru un participant la cină a insistat că întâlnirea nu a fost o ocazie pentru liderii de afaceri „să se gudure” pe lângă Le Pen, ci mai degrabă un „schimb robust de opinii”.

O mișcare calculată, așadar.

Numai că un fost oficial guvernamental, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a subliniat că simbolismul întâlnirii dintre Le Pen „cu Arnault, Pouyanné și alții contribuie la normalizarea ei.”

Reacții oficiale… sau lipsa lor

Iar reacțiile oficiale au fost, previzibil, extrem de reținute. Partidul Adunarea Națională nu a răspuns solicitărilor de a comenta evenimentul. În același timp, un purtător de cuvânt al LVMH a refuzat să comenteze, în timp ce un oficial de la TotalEnergies a declarat că politica companiei este de a se întâlni cu reprezentanți din toate partidele politice din Franța (o justificare standard în astfel de situații).

Până la urmă, tăcerea poate spune mai multe decât o mie de cuvinte, nu-i așa? Cert e că bariere care păreau de netrecut între elita economică franceză și extrema dreaptă politică încep să se erodeze vizibil, într-un context politic din ce în ce mai polarizat.