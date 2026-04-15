Lucian Rusu, senator PNL, critică majorarea tarifelor Metrorex și susține că nu poți cere oamenilor să plătească mai mult fără să le oferi servicii mai bune, cerând Ministerului Transporturilor un plan clar de reformă.

Cât vor scoate bucureștenii din buzunar luna viitoare

Locuitorii Capitalei care folosesc metroul vor plăti mai mult începând cu 1 mai. Metrorex a anunțat o majorare a tarifelor de peste 40 la sută. Astfel, o călătorie va costa 7 lei, față de 5 lei cât era până acum.

Nu doar biletele individuale se scumpesc. Abonamentul lunar urcă de la 100 la 140 de lei, o diferență care contează pentru mulți dintre cei care folosesc zilnic metroul.

Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al Metrorex și are susținerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Noile prețuri intră în vigoare la începutul lunii mai.

Scumpirile îi afectează direct pe sutele de mii de bucureșteni care depind de metrou pentru a ajunge la serviciu, la școală sau în alte locuri din oraș.

Prețul unei călătorii crește de la 5 lei la 7 lei

Abonamentul lunar ajunge la 140 de lei, față de 100 de lei

Creșterea tarifelor se aplică din 1 mai

Nemulțumiri tot mai mari după decizia Metrorex

Senatorul liberal Lucian Rusu a reacționat rapid la anunțul privind creșterea tarifelor. Acesta consideră că simpla majorare a prețurilor nu rezolvă problemele reale ale transportului subteran din București.

„Creșterea tarifelor la metrou nu poate fi o soluție în sine. Propunerea Metrorex, asumată la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, de a majora prețul unei călătorii la 7 lei și al abonamentului lunar la 140 de lei afectează direct sute de mii de bucureșteni. Dar dincolo de aceste cifre, întrebarea esențială rămâne: ce se schimbă în sistem?”

Presiune tot mai mare pentru schimbări reale la Metrorex

Rusu atrage atenția asupra lipsei unui plan de reformă pentru Metrorex și critică faptul că Ministerul Transporturilor nu a prezentat până acum o strategie clară pentru îmbunătățirea companiei.

„De aproape zece luni nu am văzut un plan concret de reformă sau restructurare a companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor. În schimb, vedem aceeași soluție facilă: creșterea tarifelor. Este momentul pentru responsabilitate și acțiune. Ministerul are obligația de a prezenta un plan clar pentru reformarea Metrorex, unul care să însemne eficiență, transparență și o utilizare corectă a banului public”

Ce așteaptă bucureștenii de la un plan de reformă

Senatorul nu a oferit detalii despre cum ar trebui să arate acest plan, dar a lăsat de înțeles că se așteaptă la măsuri concrete pentru eficientizarea Metrorex și utilizarea mai bună a fondurilor publice.

Transparența și o gestionare corectă a banilor publici sunt aspecte pe care Rusu le consideră esențiale pentru viitorul companiei.

Ce se întâmplă mai departe cu Metrorex și călătorii

Până acum, Ministerul Transporturilor nu a venit cu un răspuns public la criticile aduse de senatorul Rusu. Propunerea de creștere a tarifelor rămâne valabilă pentru 1 mai.

Sute de mii de utilizatori ai metroului din București trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari, fără să existe promisiuni clare că serviciile vor fi îmbunătățite în perioada următoare.

Rămâne de văzut dacă presiunea politică exercitată de Rusu va determina Ministerul Transporturilor să prezinte un plan de reformă sau dacă majorarea tarifelor va fi implementată fără schimbări majore în modul de funcționare al Metrorex.

Cererea pentru un transport public mai eficient și mai accesibil rămâne ridicată în București, iar decizia de a crește tarifele fără să fie rezolvate problemele de fond continuă să genereze discuții și nemulțumiri.

În perioada următoare, bucureștenii vor urmări cu atenție dacă autoritățile vor răspunde cererilor pentru servicii mai bune sau dacă vor fi nevoiți să accepte tarifele mai mari fără îmbunătățiri vizibile.