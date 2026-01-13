Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat de plagiat în teza sa de doctorat. Acuzațiile se referă la faptul că ar fi copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării. Decizia privind viitorul său politic ar reveni premierului și, potrivit Adevărul, Președintelui SUA, Donald Trump.

Acuzațiile de plagiat

Acuzațiile de plagiat sunt susținute de jurnalista Emilia Șercan. Aceasta afirmă că informațiile prezentate de ea pot fi verificate, inclusiv de consilierii premierului și ai Președintelui SUA, Donald Trump. Șercan a indicat că ministrul Justiției ar fi copiat 140 de pagini din teza sa de doctorat, menționând cărțile și autorii de unde s-ar fi inspirat Marinescu.

Radu Marinescu a răspuns acuzațiilor, susținând că teza sa a fost elaborată în conformitate cu standardele din 2009. El a adăugat că standardele actuale sunt aplicate retroactiv. Ministrul nu neagă direct acuzațiile de plagiat, ci argumentează că, în 2009, copierea ar fi fost permisă de rigorile de atunci.

Contrazicerea acuzațiilor

Emilia Șercan a respins argumentele lui Marinescu. Ea a afirmat că acestea sunt nepotrivite pentru un jurist, cu atât mai mult pentru un ministru al Justiției. „Afirmația este ridicolă pentru un jurist, nu mai spun pentru unul care e și ministru al Justiției. Obligativitatea folosirii ghilimelelor pentru citarea directă și, în plus, indicarea sursei este o regulă academică fundamentală, veche de secole”, a declarat Șercan.

Șercan a adăugat că Legea dreptului de autor în România a fost adoptată în 1996, iar plagiatul este definit și sancționat din 2004, odată cu adoptarea Legii nr. 206 privind buna conduită în cercetarea științifică. „Să copiezi 25 de pagini consecutive, cu tot cu note de subsol și greșeli, nu a fost niciodată acceptabil, indiferent de normele timpului”, a subliniat Șercan.

Validarea lucrării și responsabilitatea morală

Marinescu a menționat că CNATDCU și Comisia de doctorat i-au validat lucrarea. Cu toate acestea, aceste validări nu au fost făcute publice. Adevărul notează că cei care au validat lucrarea ar trebui să răspundă, cel puțin moral, pentru faptul că nu au identificat cele 140 de pagini copiate.

Chiar dacă lucrarea a fost validată, acest lucru nu exclude plagiatul, conform sursei citate. Responsabilitatea morală a celor care au validat lucrarea este astfel pusă sub semnul întrebării.

Precedente și demisii în cazuri similare

Articolul din Adevărul amintește de alte cazuri de miniștri și chiar premieri acuzați de plagiat. Printre aceștia se numără Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Victor Ponta, Sorin Câmpeanu, Florin Roman, Florian Bodog, Liviu Pop, Gabriel Oprea, Mihai Tudose, Petre Tobă și Ioan Mang. Mulți dintre cei menționați și-au prezentat demisia în urma acuzațiilor.

Conform Adevărul, același lucru ar trebui să se întâmple și cu Radu Marinescu, având în vedere gravitatea acuzațiilor și impactul asupra credibilității Justiției.

Impactul asupra credibilității Justiției și a Guvernului

Situația lui Radu Marinescu este considerată și mai gravă, deoarece acesta este ministrul Justiției, responsabil cu apărarea cetățenilor de infracțiuni. Articolul din Adevărul subliniază lipsa de credibilitate a Justiției în această situație.

Credibilitatea și seriozitatea guvernului ar putea fi afectate dacă Marinescu nu demisionează sau nu este demis în scurt timp. Coaliția de guvernare ar putea pierde încrederea cetățenilor dacă ministrul Justiției este acuzat de plagiat.

Incompatibilitatea cu funcția de ministru

Potrivit Adevărul, ministrul nu neagă acuzațiile, ci doar susține că avea voie să copieze în 2009. Publicația consideră că abordarea PSD, care încearcă să explice de ce acuzațiile ies la iveală abia acum, nu schimbă datele problemei.

Fapta, indiferent de momentul în care a fost descoperită, ar fi incompatibilă cu statutul de ministru, cu atât mai mult de ministru al Justiției. Seriozitatea, credibilitatea și încrederea cetățenilor în actuala coaliție și în actualul guvern depind de modul în care va fi gestionată situația lui Marinescu.