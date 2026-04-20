Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac dur la adresa social-democraților, chiar în ziua în care aceștia își consultă membrii privind rămânerea la guvernare. Oficialul USR acuză PSD că „nu poate să șantajeze o țară întreagă și să joace poker politic cu destine” și le cere să explice „dezastrul bugetar lăsat în urmă”. Situația politică actuală reprezintă, în opinia sa, „momentul adevărului” pentru România.

Oglinda pe care unii o evită

Într-o postare pe Facebook, Radu Miruță a descris cum, la preluarea mandatului, s-a lovit de o atitudine de resemnare. „«Momentul adevărului» nu e o lozincă. E o oglindă. Iar unii evită să se uite în ea. Când am intrat în Guvern, ca ministru, am găsit ani de inerție împachetați : «nu se poate». Un refren repetat prea mult timp de cei care au condus țara ani de zile”.

Numai că lucrurile s-au schimbat rapid. „Doar câteva luni mai târziu, realitatea i-a contrazis: se poate. Cu direcție, cu eforturi constante de a face față presiunilor și fără resemnare. De la lucruri aparent mărunte, până la decizii strategice, cum ar fi fabrica de pulberi de la Făgăraș, programe de înzestrare a Armatei Române prin SAFE (cu producție în România), recuperarea unor active ale statului, trimiterea spre cercetare a celor care au tratat bunurile publice ca pe proprietăți personale”, a scris Miruță.

Guvernare ziua, opoziție seara

Ministrul Apărării critică direct ipocrizia partenerilor de coaliție, care ar încerca să se poziționeze simultan la putere și în opoziție. Dar cum vine asta, mai exact? Miruță este tranșant: „Adevărul nu e confortabil. Dar tocmai de aceea trebuie spus. Dacă vorbiți despre «momentul adevărului», spuneți și că în ultimele luni nu ați venit cu nicio soluție reală pentru criza bugetară creată tot de voi. Toate deciziile Guvernului Bolojan au fost luate cu acordul PSD în Coaliție. Nu poți fi ziua la guvernare și seara în opoziție la televizor și pe rețelele sociale”.

Acuzațiile merg și mai departe. „Oamenii politici maturi își asumă decizii, nu dau foc la casă ca să se laude apoi că vor să stingă flăcările, dar nu au apă și niciun alt plan. Dacă tot invocați acest «moment», spuneți și ce ați făcut în ultimele decenii: de ce industrii întregi au fost ținute pe loc, de ce funcțiile au devenit recompense politice și nu responsabilități, de ce performanța a fost înlocuită cu loialitatea”.

Și mai ales: explicați dezastrul bugetar lăsat în urmă”.

Reconstrucția nu aduce aplauze

Afirmațiile vin în contextul în care PSD organizează luni evenimentul „Momentul adevărului”, unde se discută retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Ministrul USR recunoaște că reformele produc nemulțumiri. „Da, există nemulțumire. E normal. Reconstrucția nu vine cu aplauze, ci cu decizii dificile. Curățenia doare. Dar stagnarea costă și mai mult”.

Potrivit acestuia, criza actuală face o departajare clară. „Adevăratul moment al adevărului nu separă partide. Separă oamenii serioși de cei care doar joacă roluri. Responsabilitatea de spectacol. Și, încet, începe să devină clar cine de care parte este”, a adăugat ministrul.

Miza reală țara captivă intereselor de partid

Tensiunile din coaliție par să fi atins un punct critic. „PSD spune că nu îl mai susține pe Ilie Bolojan. E dreptul lor chiar să nu respecte un protocol al Coaliției. Dar nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ține țara noastră captivă intereselor de partid. Pe asta e lupta, mascată sub tot felul de ambalaje sclipicioase”, a mai spus Radu Miruță.

Miza depășește numele premierului.

„Am tăiat privilegii și-am înlocuit obișnuita răsplată politică cu performanța. Cum vom face asta fără suport parlamentar în caz că PSD își va retrage miniștrii? Mai greu, dar nu a fost ușor nici în ultimele luni. Dacă direcția este corectă, eu cred că oamenii de bună-credință din această țară vor înțelege cine trebuie susținut”.

În final, ministrul Apărării a transmis un mesaj fără echivoc, vorbind chiar despre posibilitatea alegerilor anticipate. „PSD nu poate să șantajeze o țară întreagă și să joace poker politic cu destine. Prosperitatea nu e un concept abstract, ci vine ca urmare a deciziilor politice și guvernamentale corecte. Curățenia doare, dar trebuie să plătim acest preț. Altfel, dacă toate apelurile la rațiune sunt fără ecou, noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate, dar să renunțăm la lupta începută și să lăsăm țara pe mâinile combinațiilor PSD style, după 10 luni când abia am început curățenia, ar fi un abandon. E «momentul adevărului» care poate separa lideri de interese de partid! E «momentul adevărului» când decidem ce alegem – zborurile Nordis și cutiile de pantofi, jocurile băieților deștepți din energie sau administrație corectă și cu cap? Împreună, oamenii buni, putem duce România acolo unde merită să fie!”.