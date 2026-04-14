Liderul AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul va depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan după 13 mai, motivând această decizie prin înregistrarea a trei trimestre consecutive de scădere economică. El a subliniat că planul AUR nu depinde de acțiunile PSD și că acest partid își poate depune propria moțiune dacă dorește.

Un calendar stabilit pe criterii clare ridică semne de întrebare

Senatorul Petrișor Peiu a prezentat modul în care AUR își organizează acțiunile legate de moțiunea de cenzură. Acesta a explicat că partidul are propriul calendar și nu ține cont de deciziile sau strategiile PSD. Peiu a spus clar că AUR nu se implică în disputele din interiorul coaliției de guvernare.

„Calendarul nostru nu are legătură cu ceea ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliție, noi criticăm prestația guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că ne-am dori să avem o moțiune de cenzură în apropierea sau după data de 13 mai, inclusiv, pentru a putea contabiliza 3 trimestre consecutive de scădere economică. Vom avea 3 trimestre de scădere economică, ceea ce reprezintă o bază obiectivă pentru o moțiune de cenzură. Noi facem o moțiune de cenzură pentru a arăta că guvernul are o prestație economică slabă, că nu mai există creștere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populației, avem înghețarea pensiilor. Aceasta este baza unei moțiuni de cenzură, politica publică. Nu putem face moțiuni de cenzură în funcție de nemulțumirile din coaliție.” – Petrişor Peiu

Motivul pentru care s-a ales perioada de după 13 mai ține de datele economice. Peiu a detaliat că această dată va permite includerea a trei trimestre consecutive de scădere economică în argumentația moțiunii.

AUR își construiește mesajul pe rezultatele economice slabe, considerând că guvernul Bolojan nu a reușit să gestioneze economia eficient.

Nemulțumirile care stau la baza demersului AUR

Peiu a explicat de ce AUR consideră justificată depunerea unei moțiuni de cenzură. Criticile se concentrează pe gestionarea deficitară a economiei și pe efectele asupra populației. Acesta a punctat principalele probleme pe care le vede în prezent, precum scăderea veniturilor populației, stagnarea pensiilor și lipsa creșterii economice.

AUR nu dorește să inițieze moțiuni în funcție de nemulțumirile altor partide, ci se axează pe o analiză de ansamblu a guvernării. Criticile vizează întreaga activitate a guvernului Bolojan și sunt bazate pe date economice concrete și pe impactul acestora asupra oamenilor, considerând că aceste argumente sunt mai importante decât disputele politice.

Mișcări neașteptate între AUR și PSD lasă loc de interpretări

Peiu a vorbit și despre relația cu PSD, sugerând că nemulțumirile social-democraților ar putea fi legate de anumite numiri în funcții. Acesta a subliniat însă că AUR nu se lasă influențat de astfel de aspecte.

„PSD poate să-și depună propria moțiune de cenzură, are suficiente voturi. Nu depinde de noi.” – Petrişor Peiu

Liderul AUR a spus că partidul său nu se raportează la conflictele din interiorul coaliției, ci la realitatea economică. AUR propune un program alternativ de guvernare, prezentat ca o opțiune pentru alegători.

Liderul AUR a mai precizat că partidul său nu va semna și nici nu va iniția o moțiune în această lună, urmând să depună documentul conform calendarului anunțat, pentru a putea susține argumentele cu date oficiale. Depunerea va fi făcută astfel încât dezbaterea să aibă loc după publicarea rezultatelor economice relevante.

Planurile AUR pentru perioada următoare atrag atenția asupra unor date cheie

Peiu a explicat că tot planul AUR se bazează pe argumente obiective, legate de politicile economice și sociale ale guvernului, fără să țină cont de prioritățile PSD. Decizia de a aștepta până după 13 mai este una strategică, pentru a avea la dispoziție date oficiale relevante.

„Noi avem o bază obiectivă, faptul că acest guvern are o prestație slabă la guvernare, în calitate de administrator al țării. Nu ne raportăm la năbădăile dintr-un mariaj politic, ci ne raportăm la o realitate obiectivă și avem un program alternativ de guvernare, cu care venim mereu în față și spunem: asta a livrat guvernul Bolojan, asta vă oferim noi, dragi români, comparați! Și în acest sens cerem, prin moțiunea de cenzură, votul parlamentarilor pentru a compara cele două oferte. Deci AUR nici nu va semna și nici nu va iniția o moțiune luna aceasta. Putem să o inițiem din această lună, dar o vom depune așa cum v-am spus, conform calendarului menționat, astfel încât să fie discutată în apropierea zilei de 13 mai sau după, sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracții economice, trei trimestre la rând.” – Petrişor Peiu

În perioada următoare, evoluția economică și publicarea datelor oficiale pentru trimestrul analizat vor fi decisive. Dacă se confirmă scăderea economică, AUR va depune moțiunea conform planului. Rămâne de văzut dacă PSD va alege să depună propria moțiune înainte de acest termen.

Contextul politic rămâne tensionat, iar depunerea unei moțiuni de cenzură este aproape sigură în lunile următoare. AUR și-a stabilit clar poziția și mizează pe argumente economice pentru a-și susține demersul politic.