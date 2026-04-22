Președintele a cerut partidelor să reducă tensiunile publice după consultările de la Cotroceni. El asigură că instituțiile funcționează, iar direcția pro-occidentală nu este pusă sub semnul întrebării. Partidele exclud orice colaborare cu AUR.

România traversează o perioadă marcată de tensiuni politice, iar președintele Nicușor Dan a decis să intervină direct. Miercuri seară, la Palatul Cotroceni, au avut loc discuții cu partidele din coaliția de guvernare, cu scopul de a găsi soluții pentru ieșirea din blocajul actual.

Un pas important în dialogul dintre partide

Nicușor Dan a transmis tuturor formațiunilor politice că este nevoie de reducerea tensiunilor din discursul public. Acesta a fost primul lucru pe care l-a cerut partidelor.

Președintele a insistat pe ideea că trebuie să privim spre viitor și spre soluții, nu să rămânem blocați în problemele trecutului. „Suntem evident într-o criză politică. Criza aceasta nu a început astăzi, de luni de zile neînţelegerile, diferenţele de opinie dintre partidele din coaliţie s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuţiile pe care le-am avut şi o spun şi public acum este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să privească spre viitor, la ceea ce vom face, mai mult decât la trecut, să se uite la soluţii mai mult decât la probleme.”

Criza politică durează de mai mult timp, iar diferențele dintre partidele din coaliție s-au accentuat în ultimele luni. Presiunea asupra liderilor politici crește, iar dialogul devine tot mai necesar.

Un mesaj clar despre stabilitatea României

Dincolo de disputele politice, președintele Nicușor Dan a vrut să transmită cetățenilor că statul funcționează normal, chiar dacă există diferențe de opinie la nivel politic. „În orice formulă politică, majoritară sau minoritară, vom avea nevoie de dialog între forţele politice pro-occidentale, deci dezescaladare, în acest moment, pentru a putea avea un dialog în viitor. Dincolo de această criză politică trebuie să spunem şi să asigurăm românii că avem instituţii ale statului care funcţionează, suntem un stat funcţional, cu o diferenţă de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuţie direcţia pro-occidentală a României.”

Președintele a mai spus că partidele și reprezentanții minorităților naționale consultați au exclus orice guvernare cu forțe anti-occidentale, adică AUR. „au afirmat expres că exclud o guvernare cu forţe anti-occidentale, adică AUR”

Discuții despre proiecte care pot schimba lucrurile

Chiar dacă există diferențe de opinie, partidele au fost de acord să colaboreze pentru proiectele esențiale ale României. Pe anumite teme, există un teren comun care poate ajuta la depășirea blocajului politic.

Printre priorități se află eforturile pentru aderarea la OCDE, un obiectiv important pentru dezvoltarea economică a țării. De asemenea, implementarea proiectelor finanțate prin programele SAFE și PNRR rămâne în prim-plan, cu impact direct asupra modernizării și creșterii economice.

Președintele a subliniat că formațiunile politice sunt dispuse să coopereze în aceste domenii, ceea ce oferă speranțe că proiectele importante vor merge mai departe, indiferent de criza politică.

Ce urmează după aceste consultări

La discuții, fiecare partid și-a exprimat nemulțumirile, iar întrebarea care se pune acum este cum vor acționa liderii politici în continuare.

Nicușor Dan a sugerat că dialogul între forțele politice pro-occidentale este esențial, indiferent de formula guvernamentală. Fără calm și deschidere spre dialog, nu se poate ajunge la soluții reale.

Un îndemn la răbdare și încredere pentru toți românii

Președintele Nicușor Dan a încheiat cu un mesaj simplu, dar puternic, adresat tuturor românilor. „Aşadar, calm şi vom trece prin asta!”

El a precizat că discuțiile de la Cotroceni au fost consultări informale cu formațiunile pro-occidentale, nu negocieri pentru formarea unui nou guvern. Scopul principal a fost să încurajeze calmul și să identifice puncte comune pentru cooperare pe teme importante pentru țară.

În perioada următoare, va fi esențial ca liderii politici să pună pe primul loc interesul comun și să răspundă apelului la dialog. Chiar dacă diferențele de opinie persistă, funcționarea instituțiilor și orientarea pro-occidentală a României rămân elemente de bază pentru stabilitatea țării.