Președintele Nicușor Dan a calmat joi spiritele, afirmând că nu se pune problema raționalizării carburanților în viitorul apropiat. Declarația vine exact în ziua în care Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care declară stare de criză pe piața petrolului, valabilă de la 1 aprilie.

Guvernul declară oficial criză

Executivul a aprobat, așadar, ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, adică benzină şi motorină. Măsura se va aplica în perioada 1 aprilie – 30 iunie și are ca scop protejarea economiei și a populației. Dar ce înseamnă asta, până la urmă, pentru șoferul de rând?

Potrivit Guvernului, perioada de aplicare poate fi extinsă dacă situația o impune. „Perioada de aplicare a acestor soluţii poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză”, a transmis executivul.

Președintele exclude raționalizarea

Întrebat direct dacă această ordonanță ar putea duce la cozi la pompe, șeful statului a fost tranșant. „Nu, n-aș merge. Adică pe orizontul imediat nu se pune problema de raționalizare”, a declarat Nicușor Dan înainte de a participa la Gala Colegiului Medicilor din România.

Președintele a legat întreaga situație de tensiunile internaționale, în special de traficul maritim. „Noi sperăm ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal şi în felul ăsta piaţa mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică – adică o să vedeţi întâlniri ale guvernului cu actorii din piaţa asta şi măsuri, pe măsură ce lucrurile se întâmplă”, a explicat acesta.

un plan de acțiune există.

Guvernul, pregătit să intervină

Și totuși, ce se întâmplă dacă speranțele nu se adeveresc și piața o ia razna? Nicușor Dan a dat asigurări că, în cazul în care actualele măsuri nu se vor dovedi suficiente, guvernul se va implica activ pentru a gestiona situația. Nu a oferit detalii concrete, dar a lăsat de înțeles că autoritățile sunt pregătite.

Numai că, dincolo de asigurări, totul depinde de evoluția pieței. Guvernul a precizat că „impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcţie de evoluţiile pieţei”. Așadar, ochii rămân ațintiți pe prețul la pompă și pe deciziile viitoare ale executivului.