Proiectul care extinde pedepsirea hărțuirii sexuale și în afara locului de muncă a fost aprobat de Consiliul Economic și Social cu 39 de voturi pentru și unul contra. Modificările propun sancționarea și a unei singure fapte în anumite condiții.

Un vot care deschide drumul către o nouă abordare

Deputata Diana Buzoianu (USR), ministrul Mediului, a anunțat miercuri seară că proiectul său de lege a trecut de un pas important. Inițiativa, care urmărește să sancționeze hărțuirea sexuală chiar și atunci când nu se întâmplă la locul de muncă, a primit aviz pozitiv din partea Consiliului Economic și Social (CES).

„Proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament, privind sancționarea hărțuirii sexuale și atunci când aceasta nu are loc în cadrul unei relații de muncă, a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social! Din 40 de voturi: 39 pentru, un vot contra. Le mulțumesc membrilor CES pentru votul de azi.”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Acest aviz reprezintă un moment cheie în parcursul legislativ. Proiectul urmărește să modifice modul în care sistemul juridic din România abordează hărțuirea sexuală, propunând extinderea cadrului legal.

Noi reguli care schimbă felul în care sunt pedepsite faptele

Proiectul propune modificarea Codului Penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie pedepsită indiferent de context, nu doar la locul de muncă. Astfel, orice situație în care o persoană este hărțuită, fie că este vorba de familie, prieteni sau alte contexte sociale, poate fi încadrată legal.

„Dacă fapta a fost comisă în cadrul unei relații de muncă sau similare, atunci acest lucru trebuie să fie o circumstanță agravantă.”, a subliniat Diana Buzoianu.

Un detaliu important al proiectului este că hărțuirea sexuală poate fi pedepsită chiar dacă nu este repetată, ci se întâmplă o singură dată, cu condiția să fie exercitată presiune asupra victimei, iar aceasta să ajungă într-o stare de teamă.

Când o singură faptă poate schimba totul

Proiectul stabilește clar situațiile în care o singură faptă de hărțuire sexuală, însoțită de presiune și stare de teamă, poate duce la sancțiuni penale. Acestea sunt:

Victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului, cum ar fi relația dintre medic și pacient sau între asistent social și beneficiar.

Fapta a fost comisă de către un membru al familiei sau de către o persoană care locuiește cu victima, ceea ce include situațiile de abuz domestic.

Protecție extinsă pentru cei aflați în situații delicate

Proiectul de lege vizează și cazurile în care victima se află într-o poziție de vulnerabilitate evidentă. Sunt vizate persoanele care, din motive precum vârsta, boala, un handicap fizic sau psihic, sarcina sau o situație de dependență, sunt mai expuse riscului de a deveni victime ale hărțuirii sexuale.

Sunt luate în calcul și cazurile în care victima este elev sau student al făptuitorului, acolo unde există o relație de autoritate și dependență, ceea ce poate crește riscul de abuz.

Proiectul prevede și sancționarea mai severă dacă fapta este săvârșită de două sau mai multe persoane împreună, adică atunci când agresorii acționează în grup.

Prin aceste prevederi, legea urmărește să acopere cât mai multe situații reale și să ofere protecție suplimentară celor care au nevoie de sprijin din partea statului.

Ce urmează pentru proiect și ce s-ar putea schimba

Diana Buzoianu a depus proiectul în Parlament pe 26 martie, cu scopul de a extinde pedepsirea hărțuirii sexuale și în afara relațiilor de muncă. Avizul favorabil de la CES este un pas important, însă procesul legislativ continuă.

Proiectul urmează să fie analizat în comisiile parlamentare de specialitate, apoi va fi supus votului în plenul Camerei Deputaților și ulterior în Senat. Dacă va fi adoptată, legea ar putea aduce schimbări importante pentru victimele hărțuirii sexuale, oferindu-le un cadru legal mai clar și mai extins de protecție.

Inițiativa răspunde unei nevoi reale din societate, discutată de mult timp de organizațiile care luptă pentru drepturile victimelor. Avizul pozitiv de la CES arată că există o recunoaștere instituțională a acestei nevoi, iar proiectul va fi urmărit cu atenție pe parcursul procesului legislativ.

Prin aceste modificări, România ar putea face un pas important spre protejarea eficientă a celor afectați de hărțuire sexuală, indiferent de contextul în care are loc fapta.