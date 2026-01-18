Ungaria a intrat în precampanie. Viktor Orbán a aruncat pe masă o temă grea: războiul. Alegerile din 2026 devin, astfel, o luptă pentru supraviețuire, cu o alegere simplă pusă în fața electoratului. Pace sau conflict? Asta-i întrebarea. Cât de departe e dispus să meargă?

Startul s-a dat sâmbătă la Miskolc, un oraș din estul țării, conform Mediafax. Adunarea, etichetată „anti-război”, a umplut sala polivalentă a clubului sportiv Diósgyőri VTK. În spatele organizării se află Digitális Polgári Körök (DPK), o rețea civică pro-Fidesz folosită ca motor de mobilizare politică.

Miskolc, rampa de lansare a mesajului tranșant

Orbán a pus cărțile pe față. Fără ocolișuri. „Întrebarea principală este dacă va fi război sau pace”, a spus el, mutând decizia de pe front direct la urne. Apoi a revenit la tema sa favorită, suveranitatea, amintind cum a ajuns prima oară la Miskolc pe vremea comuniștilor și cum s-a întors acum tocmai pentru ca istoria să nu se repete. Un mesaj calibrat perfect pentru a lovi coarda sensibilă a electoratului său.

Cât costă, de fapt, sprijinul pentru Ucraina?

A urmat la microfon Kocsis Máté, liderul grupului parlamentar Fidesz. El a atacat direct sprijinul financiar pentru Ucraina. A aruncat o cifră menită să șocheze, susținând că suma depășește tot ce a primit Ungaria de la aderarea la UE. „Ucraina a primit în ultimii doi ani de trei ori mai mulți bani decât Ungaria de la aderarea la UE”, a acuzat Kocsis. Scopul? Indignare maximă.

Dar discursul a continuat. Kocsis a legat aceste decizii direct de buzunarul cetățeanului, vorbind despre costuri concrete pentru familiile maghiare. A detaliat și împărțirea celor 90 de miliarde de euro: 60 pentru armată, 30 pentru cheltuieli de stat. Apoi a lansat o acuzație grea, fără dovezi. „După aceste decizii, devine clar ce lobby-uri se află în spatele continuării războiului”. Coincidență? Puțin probabil.

Magyar Péter, ținta atacurilor: „pro-război”

Normal, au urmat atacurile la opoziție. Ținta principală a lui Kocsis a fost formațiunea TISZA a lui Magyar Péter, omul văzut în sondaje drept principalul rival al Fidesz. L-a etichetat rapid: „pro-război” și aliat al elitelor de la Bruxelles. O tactică veche, dar eficientă, de a-ți demoniza adversarul.

Urmează Kaposvár: Fidesz își mobilizează trupele

Seria de adunări nu se oprește aici. Organizatorii au anunțat deja următorul eveniment, sâmbăta viitoare la Kaposvár. În spatele acestor mișcări stă rețeaua DPK, o așa-zisă inițiativă civică cu peste 164.000 de membri, care îi permite Fidesz să transmită mesaje politice ocolind canalele oficiale de partid. Un instrument eficient, se pare. Până la alegerile din 12 aprilie 2026 mai este. Mult. Dar campania a început. Iar miza, așa cum o prezintă Orbán, este totul sau nimic.