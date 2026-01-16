Premierul ungar Viktor Orban a avertizat că o victorie a forțelor pro-Bruxelles la alegerile din 2026 ar echivala cu un „război economic” pentru țara sa. Declarația a fost făcută vineri, într-o intervenție radiofonică, în care a descris anul electoral drept unul al pericolelor și oportunităților, conform MTI, citat de Agerpres și preluat de Digi24.

2026: Anul deciziilor cruciale pentru Ungaria

„Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria”, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio. El a adăugat că riscurile identificate trebuie gestionate, iar oportunitățile valorificate. Orban a calificat alegerile parlamentare din aprilie 2026 ca fiind decisive pentru parcursul pe termen lung al Ungariei. Potrivit acestuia, votul va stabili capacitatea statului de a face față provocărilor geopolitice și economice.

„Calea Bruxellesului” versus „Calea Ungară”

Premierul a prezentat două viziuni pentru viitorul Ungariei. Despre opțiunea susținută de guvernarea sa, Orban a afirmat: ”Partidele de la guvernare pledează pentru o opţiune sigură”. El a subliniat importanța ”continuităţii şi a capacităţii de a evita pericolele şi de a valorifica oportunităţile”.

În contrast, a avertizat asupra alternativei politice. ”Dacă Ungaria trece la calea Bruxellesului, o victorie a forţelor pro-Bruxelles ar însemna un război economic, amplificând riscurile şi provocând pagube grave asupra ţării”, a declarat șeful executivului. Orban a susținut că menținerea cursului actual, denumit ”calea ungară”, ar permite țării să profite de oportunități și să își protejeze economia.

Măsurile economice, pilonul strategiei guvernamentale

Pentru a exemplifica beneficiile „căii ungare”, Viktor Orban a enumerat o serie de măsuri economice implementate în acest an. Printre acestea se numără majorarea cu 11% a salariului minim. Premierul a amintit și prelungirea excepțiilor privind taxa pe venitul personal, alături de acordarea de facilități fiscale pentru întreprinderile mici și mijlocii.

O platformă politică bazată pe suveranitate

Viktor Orban și-a definit platforma politică pentru confruntarea electorală din 2026. El a rezumat strategia guvernului său într-o declarație finală.

”Platforma noastră este clară: respingerea căii Bruxellesului, evitarea unui război economic şi rămânerea pe calea ungară – calea unei economii pe timp de pace”, a subliniat premierul.

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