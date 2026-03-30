La aproape două decenii de la aderarea la UE, omul care a semnat raportul de progres al României, Pierre Moscovici, trage un semnal de alarmă. Prezent la București, actualul membru al Curții de Conturi Europene a lăudat progresele economice, dar a subliniat fără ocolișuri că problemele legate de corupție și interferențele externe, în special rusești, ar putea periclita următorul pas major al țării – adoptarea monedei euro.

Progrese uriașe, dar probleme persistente

Pierre Moscovici, care în 2005 a fost numit raportor al Parlamentului European pentru România, recunoaște saltul făcut de țara noastră în ultimii ani. Numai că, dincolo de cifre, realitatea e mai nuanțată. E drept că s-au făcut pași importanți, dar drumul nu s-a încheiat. V-ați gândit vreodată ce ne mai lipsește?

„Cred că România a făcut progrese uriașe în ceea ce privește statul de drept și lupta împotriva corupției. Și vorbim, fireste, și despre progresul economic. Iar aceste lucruri trebuie să continue”, a declarat Moscovici. El a continuat, temperând optimismul: „Așteptarea și speranța mea este ca aderarea la euro să fie următorul pas pentru România. Dar, ca să fiu sincer, încă sunt probleme care trebuie depășite. Corupția încă există. Trebuie să existe îmbunătățiri.”

Amenințări la securitatea națională

Fostul comisar european a mers mai departe, conectând direct corupția de influențele externe și de securitatea națională. Iar referințele sale au fost cât se poate de directe, menționând chiar un eveniment politic major din România.

„Am văzut, si că interferențele străine au dus la anularea alegerilor prezidențiale. (…) Dacă aduni influențele externe – cele mai multe legate de Rusia, ca să fiu sincer – și corupția, acest lucru poate reprezenta o amenințare la adresa securității naționale”, a spus Pierre Moscovici.

O combinație periculoasă.

Rețeta pentru a fi un membru de prim rang

Ce e de făcut, până la urmă? Moscovici a oferit și o listă clară de condiții pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a nu mai fi considerată un membru de mâna a doua în clubul european. Rețeta pare simplă la prima vedere, dar implementarea ei necesită voință politică reală.

„Pentru a fi pe deplin membru al Uniunii și un membru de prim rang, e nevoie să aveți statul de drept pe deplin implementat, independență deplină a justiției, independență totală a mass-media și o luptă puternică împoitriva corupției. Aceste lucruri sunt cât se poate de clare. Aveți nevoie, si, de politicieni cu viziune”, a explicat oficialul european.

Europa este soluția, nu problema

În contextul unui val anti-european tot mai vizibil pe continent, alimentat de partidele naționaliste, Pierre Moscovici a avut și un mesaj direct pentru români. El a insistat că apartenența la blocul comunitar reprezintă o oportunitate, nu o povară.

„Românii trebuie să fie încrezători: încrezători în ei, încrezători în Europa și încrezători în ei în Europa. Europa nu e problema, Europa e soluția. (…) Ați avut la dispoziție multe fonduri structurale pentru a dezvolta țara. Europa nu este o constrângere. Europa este o speranță și Europa este un bun comun.”

Pierre Moscovici are o carieră politică impresionantă în Franța și la nivel european, fiind, printre altele, ministru al Afacerilor Europene (1997-2002), ministru al Economiei și Finanțelor (2012-2014) și comisar european pentru afaceri economice (2014-2019). Vizita sa în România a avut loc în calitatea sa actuală de membru al Curții de Conturi Europene, pentru a participa la dezbaterea „Instituțiile supreme de audit și viitoarea generație de lideri în guvernanță europeană”, un eveniment organizat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).