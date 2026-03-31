Fostul comisar european Pierre Moscovici, prezent la o dezbatere organizată de SNSPA la București, a lansat un avertisment tranșant privind relația transatlantică și a subliniat necesitatea urgentă a aderării Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Oficialul francez consideră că UE trebuie să-și asume un nou rol, acela de a oferi protecție într-un context global tot mai periculos.

SUA, un aliat dar nu mereu un prieten

Într-o analiză directă a peisajului geopolitic, Moscovici a descris o lume plină de provocări. „Trăim într-o lume periculoasă! China luptă să devină lider suprem. SUA rămâne încă un aliat, dar nu întotdeauna un prieten”, a declarat acesta. El a țintit direct spre administrația americană. „Este clar că domnul Trump și administrația lui nu iubesc UE, nu iubesc Europa. Iar asta este ceva cu adevărat nou.”

Moscovici a oferit și un exemplu șocant pentru a-și susține afirmația. V-ați fi imaginat așa ceva acum câțiva ani?

„Chiar s-au gândit să invadeze o parte din Europa: Groenlanda. Și pentru asta trebuie să învățăm limbajul puterii ca să ne putem proteja”, a punctat fostul comisar. Europa trebuie să se descurce și singură.

Aderare accelerată pentru Ucraina și Moldova

În acest context tensionat, extinderea Uniunii Europene devine o necesitate strategică, nu doar o formalitate politică. Hai să vedem de ce. Moscovici a explicat situația vulnerabilă a celor două state candidate. „Ucraina suferă acum un război din cauza agresiunii ruse. Moldova este parțial ocupată în Transnistria de trupele ruse… Și trebuie să le avem alături.”

Dar de ce Uniunea Europeană și nu NATO? Răspunsul este unul geostrategic. „Nu pot adera la NATO din cauza poziției lor geostrategice. Trebuie să adere la UE cât mai rapid.”

O misiune nouă pentru Uniune.

Iar această mișcare ar redefini rolul blocului comunitar. „Și acesta este un rol nou pentru UE, să ofere protecție. Și pentru asta avem nevoie de o tranziție accelerată pentru Ucraina și Moldova”, a concluzionat Moscovici, subliniind că „avem nevoie de o tranziție accelerată (…) E un rol nou pentru UE: să ofere protecție”.

Cine este Pierre Moscovici

Pierre Moscovici este unul dintre cele mai cunoscute nume din politica franceză și europeană. E drept că CV-ul său este solid, incluzând funcții precum cea de ministru al Afacerilor Europene (între 1997 și 2002) și ministru al Economiei și Finanțelor (între 2012 și 2014). Ulterior, între 2014 și 2019, a ocupat postul de comisar european pentru afaceri economice.

În prezent, acesta este membru al Curții de Conturi Europene din partea Franței. Vizita sa în România a avut loc în această calitate, pentru a participa la dezbaterea „Instituțiile supreme de audit și viitoarea generație de lideri în guvernanță europeană”, eveniment organizat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).