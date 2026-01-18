Coaliția de guvernare stă pe un butoi de pulbere. PSD a aruncat bomba. Premierul Ilie Bolojan? Riscă demiterea. Motivul e simplu: se pare că nu mai respectă „playlist-ul”, adică programul de guvernare pe care și l-au asumat cu toții la început. Avertismentul, unul deloc blând, vine direct de la Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

Conform Digi24, Manda a trimis o săgeată directă, deși voalată, către șeful guvernului. Mesajul? Răbdarea social-democraților s-a cam terminat. E oare gata actuala formulă guvernamentală să se destrame?

„Bolojan nu cântă din același playlist”. Ce înseamnă asta?

Pentru a explica frustrările PSD, Claudiu Manda a apelat la o metaforă muzicală. „Domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din acelaşi playlist”, a spus Manda la Antena3 CNN, preluat de News.ro. Traducerea e directă. Acel playlist, pentru social-democrat, nu e altceva decât programul de guvernare și hotărârile luate împreună, în coaliție. Simplu.

Manda acuză că premierul ia decizii de capul lui. Fără să-i întrebe pe parteneri. Ignorând angajamentele. „Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliţie”, a clarificat el. Pe românește: PSD cere să aibă un cuvânt de spus în toate deciziile care contează. Punct.

„Hai să schimbăm lăutarul”. Amenințare sau simplă metaforă?

Apoi a venit lovitura decisivă. „S-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul şi atunci n-are rost să-l mai ascultăm”, a tunat Manda. Declarația e tăioasă și pune sub semnul întrebării tot viitorul coaliției. Chiar e PSD gata să meargă până la capăt și să forțeze demiterea premierului? Greu de spus încă. Dar tonul s-a schimbat radical.

Un punct cheie, a mai zis Manda, este ca deciziile mari să se discute în interiorul coaliției, ca să nu apară surprize neplăcute. Social-democrații s-au săturat să afle „nici pe surse, nici că se citeşte pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliţie”, a insistat el. Un mesaj cu adresă directă pentru Ilie Bolojan.

PNL, divizat? Manda vede „un curent Bolojan și unul al vechilor liberali”

Dar Manda nu s-a oprit aici. A lansat și o ipoteză despre o posibilă ruptură în PNL. El vede două tabere. Una în jurul lui Ilie Bolojan. Cealaltă, a „vechilor liberali”. O astfel de diviziune internă ar încurca și mai tare ițele coaliției. Coincidență? Puțin probabil.

Și mai e ceva. Manda a remarcat că discursul public al lui Ilie Bolojan seamănă tot mai mult cu cel al USR. „Am observat mai degrabă o armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan şi USR”, a declarat el. Ce să înțelegem de aici? Bate PSD apropouri la o alianță secretă? Se coace ceva pe sub masă?

Ce urmează? Guvernul Bolojan, la un pas de criză?

Declarațiile lui Manda aruncă guvernarea într-o zonă de incertitudine totală. Va supraviețui coaliția acestor tensiuni? Vor accepta liberalii să se întoarcă la „playlist-ul” agreat? Sau totul se va termina cu o criză politică de proporții? Următoarele zile sunt decisive. Nimic nou.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportJuventus, Napoli începe la 21:45 pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Echipele au câte 14 puncteGetPonyBYD vrea câteva sute de stații de încărcare foarte rapidă în România, după ce anunțase 10 până la 20BravonetNattasha Black neagă că i-a interzis lui Lorenzo să iasă singur, după declarațiile lui despre gelozieLylaTuse seacă sau productivă. Cum le deosebești și ce tratament poți încercaRevista IoanaCumpărătorii veniți doar să se uite în supermarket au luat mai des un produs neplanificat. 69% față de 24% la aprovizionareNews24Proprietarii fără asigurarea obligatorie PAD riscă amendă între 100 și 500 de lei
Claudiu Manda demitere playlist
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →