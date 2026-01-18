Coaliția de guvernare stă pe un butoi de pulbere. PSD a aruncat bomba. Premierul Ilie Bolojan? Riscă demiterea. Motivul e simplu: se pare că nu mai respectă „playlist-ul”, adică programul de guvernare pe care și l-au asumat cu toții la început. Avertismentul, unul deloc blând, vine direct de la Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

Conform Digi24, Manda a trimis o săgeată directă, deși voalată, către șeful guvernului. Mesajul? Răbdarea social-democraților s-a cam terminat. E oare gata actuala formulă guvernamentală să se destrame?

„Bolojan nu cântă din același playlist”. Ce înseamnă asta?

Pentru a explica frustrările PSD, Claudiu Manda a apelat la o metaforă muzicală. „Domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din acelaşi playlist”, a spus Manda la Antena3 CNN, preluat de News.ro. Traducerea e directă. Acel playlist, pentru social-democrat, nu e altceva decât programul de guvernare și hotărârile luate împreună, în coaliție. Simplu.

Manda acuză că premierul ia decizii de capul lui. Fără să-i întrebe pe parteneri. Ignorând angajamentele. „Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliţie”, a clarificat el. Pe românește: PSD cere să aibă un cuvânt de spus în toate deciziile care contează. Punct.

„Hai să schimbăm lăutarul”. Amenințare sau simplă metaforă?

Apoi a venit lovitura decisivă. „S-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul şi atunci n-are rost să-l mai ascultăm”, a tunat Manda. Declarația e tăioasă și pune sub semnul întrebării tot viitorul coaliției. Chiar e PSD gata să meargă până la capăt și să forțeze demiterea premierului? Greu de spus încă. Dar tonul s-a schimbat radical.

Un punct cheie, a mai zis Manda, este ca deciziile mari să se discute în interiorul coaliției, ca să nu apară surprize neplăcute. Social-democrații s-au săturat să afle „nici pe surse, nici că se citeşte pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliţie”, a insistat el. Un mesaj cu adresă directă pentru Ilie Bolojan.

PNL, divizat? Manda vede „un curent Bolojan și unul al vechilor liberali”

Dar Manda nu s-a oprit aici. A lansat și o ipoteză despre o posibilă ruptură în PNL. El vede două tabere. Una în jurul lui Ilie Bolojan. Cealaltă, a „vechilor liberali”. O astfel de diviziune internă ar încurca și mai tare ițele coaliției. Coincidență? Puțin probabil.

Și mai e ceva. Manda a remarcat că discursul public al lui Ilie Bolojan seamănă tot mai mult cu cel al USR. „Am observat mai degrabă o armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan şi USR”, a declarat el. Ce să înțelegem de aici? Bate PSD apropouri la o alianță secretă? Se coace ceva pe sub masă?

Ce urmează? Guvernul Bolojan, la un pas de criză?

Declarațiile lui Manda aruncă guvernarea într-o zonă de incertitudine totală. Va supraviețui coaliția acestor tensiuni? Vor accepta liberalii să se întoarcă la „playlist-ul” agreat? Sau totul se va termina cu o criză politică de proporții? Următoarele zile sunt decisive. Nimic nou.