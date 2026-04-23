Toți miniștrii social-democrați își dau demisia joi, după o decizie unanimă a PSD, lăsând Guvernul Bolojan fără sprijin politic și deschizând calea către o posibilă moțiune de cenzură.

Retragerea PSD lasă Guvernul fără susținere

Decizia PSD a fost clară. După ce membrii partidului au votat luni retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, liderii au stabilit miercuri, tot în unanimitate, următoarea mișcare: miniștrii PSD își vor depune demisiile joi. Inițial, se discuta că demisiile vor fi depuse chiar înainte de ședința de Guvern programată la ora 11.00.

Totuși, planurile s-au modificat ușor. Informațiile apărute ulterior arată că miniștrii și secretarii de stat PSD nu vor mai fi prezenți la ședința de Guvern. În locul lor, vor participa secretari de stat din celelalte partide din coaliție, pentru ca ședința să se poată desfășura fără blocaje.

Demisiile vor fi anunțate oficial în cadrul unei conferințe de presă care ar urma să aibă loc în jurul prânzului, potrivit surselor politice citate de Cotidianul. Ora exactă va fi comunicată ulterior.

Ministere rămase fără conducere după plecarea PSD

Plecarea miniștrilor PSD lasă șase ministere fără titular. Aceasta schimbă semnificativ structura Guvernului. Iată cine părăsește Executivul:

Ciprian Șerban (Transporturi)

Florin Barbu (Agricultură)

Bogdan Ivan (Energie)

Alexandru Rogobete (Sănătate)

Radu Marinescu (Justiție)

Florin Manole (Muncă)

Pe lângă aceștia, vicepremierul Marian Neacșu va pleca și el. Secretariatul General al Guvernului, condus de Ștefan Radu Oprea, rămâne și el liber, fiind ocupat tot de un social-democrat.

Prin această retragere, PSD iese practic din coaliția de guvernare, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan își schimbă structura politică. Această mișcare pune presiune pe stabilitatea cabinetului.

Pentru a evita blocajele administrative, premierul Bolojan va trebui să desemneze rapid interimari din rândul actualilor membri ai Guvernului, astfel încât activitatea instituțiilor să continue fără întreruperi.

Urmează zile tensionate pentru Guvern

Interimatul pentru noii miniștri va dura 45 de zile. În acest timp, situația politică rămâne tensionată, iar Guvernul poate fi vizat de o moțiune de cenzură în Parlament. Dacă o astfel de moțiune trece, Guvernul va cădea.

AUR a anunțat deja că va vota orice moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern. Poziția lor a rămas aceeași în ultimele luni.

Planurile AUR pentru perioada următoare

George Simion a declarat: ”Noi am spus din prima zi și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu considerăm că PSD este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus.”

El a adăugat: ”V-am spus că noi vom vota orice moțiune. Nu există dubii. Toată lumea încearcă să răstălmăcească vorbele noastre. Este aceeași chestiune, nu credem că vor depune. Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că noi ne ținem de cuvânt.”

Deciziile din Parlament pot schimba totul

Premierul Ilie Bolojan știe că urmează o perioadă dificilă. Miercuri, după discuții cu liderii UDMR la Parlament, s-a analizat modul în care Guvernul va funcționa după retragerea miniștrilor PSD. S-a stabilit că miniștrii demisionari trebuie înlocuiți cât mai repede pentru a nu bloca activitatea instituțiilor.

Chiar și cu interimari, Guvernul nu mai are o majoritate clară în Parlament. Fără sprijinul PSD, puterea executivă este mult slăbită, iar presiunea politică va crește în perioada următoare.

Toate privirile sunt acum îndreptate spre Parlament și spre următoarele mișcări ale partidelor. Rămâne de văzut dacă va fi depusă o moțiune de cenzură și dacă aceasta va aduna suficiente voturi pentru a răsturna Guvernul Bolojan. Situația rămâne incertă, iar evoluțiile din zilele și săptămânile următoare vor fi decisive pentru scena politică.

Criza guvernamentală intră astfel într-o nouă etapă, marcată de incertitudine și tensiuni la vârful politicii, iar stabilitatea Executivului va depinde de deciziile care se vor lua în perioada imediat următoare.