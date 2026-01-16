Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut vineri convorbiri telefonice separate cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat Kremlinul. Tema discuțiilor a fost situația din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a afirmat că eforturile de detensionare vor continua, conform Adevărul.

Convorbiri diplomatice la nivel înalt

Kremlinul a confirmat discuția telefonică dintre Vladimir Putin și noul președinte al Iranului, Masoud Pezeshkian, pe tema stabilității regionale. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat reporterilor că liderul rus își va continua eforturile pentru detensionarea situației. Demersurile diplomatice reflectă încercarea Moscovei de a juca un rol în gestionarea crizelor internaționale.

Tot vineri, Vladimir Putin a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre Iran și situația din Orientul Mijlociu, informație confirmată de Kremlin și citată de The Times of Israel. Convorbirile cu cei doi lideri din tabere opuse fac parte din strategia diplomatică a Rusiei pentru regiune, o zonă marcată de tensiuni și conflicte.

Sprijinul Moscovei pentru regimul de la Teheran

O analiză a publicației Foreign Policy indică faptul că Rusia sprijină autoritățile de la Teheran în controlul protestelor interne. Conform sursei citate, asistența este discretă și evită o implicare directă, vizibilă, care ar putea atrage condamnări internaționale.

Publicația menționează că Moscova contribuie la consolidarea capacităților represive ale Teheranului. Ajutorul rusesc este folosit pentru întărirea aparatului de securitate internă și pentru gestionarea mișcărilor de contestare populară care au apărut în ultimii ani în Iran. Această colaborare strategică influențează echilibrul de putere regional și societatea civilă iraniană.

Asistență militară și tehnologică

Sprijinul Rusiei include livrări de armament și suport tehnologic avansat. Echipamentele militare ajută la modernizarea forțelor armate și de securitate iraniene. Transferurile de tehnică militară consolidează parteneriatul strategic bilateral.

Asistența rusă vizează și controlul informației. Moscova furnizează Teheranului tehnologie pentru monitorizarea și cenzurarea spațiului digital, inclusiv pentru supravegherea comunicațiilor online și blocarea platformelor sociale. Aceste instrumente permit regimului iranian să limiteze organizarea protestelor și să suprime vocile critice prin controlul fluxului de informații.

Protecție diplomatică în arena internațională

Rusia oferă Iranului și protecție diplomatică la nivel internațional. Ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Moscova folosește dreptul de veto pentru a bloca sau a diminua inițiativele altor state care vizează sancționarea Teheranului pentru încălcarea drepturilor omului.

În Consiliul de Securitate, Rusia intervine frecvent împotriva rezoluțiilor care vizează Iranul, argumentând că situația este o problemă internă. Moscova invocă principiul neamestecului în afacerile interne, blocând astfel un front internațional unit împotriva represiunii. Acest sprijin diplomatic ajută Iranul să evite o izolare mai pronunțată pe scena mondială.