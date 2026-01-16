Kremlinul a anunțat o convorbire telefonică între președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu, desfășurată vineri, pe tema situației din Orientul Mijlociu și Iran. Dialogul are loc în timp ce Statele Unite evaluează un posibil atac asupra Iranului, o acțiune față de care Israelul și-a manifestat rezerve, conform Reuters.

Medierea Rusiei și eforturi diplomatice

Vladimir Putin i-a propus lui Benjamin Netanyahu sprijinul Rusiei pentru medierea dosarului iranian. Potrivit unui comunicat al președinției ruse, liderul de la Kremlin a subliniat că susține „intensificarea eforturilor politice și diplomatice pentru a asigura stabilitatea și securitatea în regiune”. Discuția a avut loc într-un moment tensionat, marcat de amânarea de către președintele american Donald Trump a unei decizii finale privind un posibil atac asupra Iranului.

Incertitudine la Casa Albă și pregătiri militare

Administrația americană poartă consultări interne și cu aliații pentru a stabili momentul unei operațiuni și pentru a evalua riscurile destabilizării regimului de la Teheran. Deși opțiunea militară este luată în calcul, amânarea deciziei de către Trump reflectă incertitudinea legată de consecințe. Un atac ar viza pedepsirea Iranului, dar ar putea genera represalii semnificative. În paralel cu analiza opțiunilor diplomatice, armata SUA evacuează personal din baze din Orientul Mijlociu și dislocă întăriri, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln. O sursă americană a declarat pentru Axios că „toată lumea știe că președintele ține degetul pe buton”.

Rezervele Israelului și dialogul cu Trump

Printre cei care au exprimat rezerve se numără și oficialii israelieni. Premierul Benjamin Netanyahu a discutat miercuri cu Donald Trump, cerându-i să amâne acțiunea pentru a acorda Israelului timp să se pregătească de posibile represalii iraniene, potrivit unor surse americane și israeliene citate de The New York Times. O sursă israeliană a adăugat că planul actual al SUA, care vizează ținte din aparatul de securitate iranian, nu este considerat suficient de puternic pentru a destabiliza regimul. Surse din ambele țări au indicat că Netanyahu a evitat să-l preseze pe Trump în ultimele două săptămâni, lăsându-l să decidă singur. Mesajul transmis Washingtonului a fost „vom urma indicațiile voastre, dar nu insistăm pentru un atac”, a precizat o sursă americană. O altă sursă a completat: „Bibi (Netanyahu – n.r.) nu i-a spus lui Trump să nu o facă, dar nici nu îl presează să o facă”.

Presiuni, sancțiuni și mesaje contradictorii

Donald Trump a declarat în mod repetat că va acționa militar dacă Iranul ucide protestatari, postând marți mesajul: „AJUTORUL ESTE PE DRUM”. Joi, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că 800 de execuții planificate au fost oprite datorită presiunii exercitate de președinte. Cu o zi înainte, Trump susținuse că i s-a comunicat din „surse sigure” că uciderile încetează. La scurt timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a negat pentru Fox News existența unor planuri de spânzurare a protestatarilor. Mesajele Washingtonului par menite să sporească incertitudinea în Iran. „Președintele nu exclude nicio opțiune, nici acum, nici în viitor. Oamenilor nu ar trebui să încerce să-l îngrădească”, a avertizat o sursă americană. Joi, Departamentul Trezoreriei a impus noi sancțiuni împotriva lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, și a unor comandanți ai Gărzii Revoluționare. Potrivit unor surse americane, Trump rămâne deschis diplomației, dar așteaptă un angajament direct de la liderul suprem iranian. „În cele din urmă, regimul iranian va cădea, cu excepția cazului în care liderul suprem va vorbi direct cu DJT (Donald Trump – n.r.). El nu are încredere că altcineva din sistemul lor are autoritatea de a negocia efectiv”, a detaliat o sursă.