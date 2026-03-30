Senatorul USR Ștefan Pălărie lansează un atac dur la adresa partenerilor de guvernare de la PSD, în contextul în care social-democrații au anunțat că vor vota noua moțiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Pălărie susține că PSD încalcă acordul Coaliției și depune mai multă energie în spectacole politice decât în reforme reale.

Acuzații de pactizare cu „mafiile de mediu”

Tensiunea în Coaliție atinge un nou prag. Ștefan Pălărie afirmă fără ocolișuri că sprijinul social-democraților pentru moțiunea Opoziției este, de fapt, un vot pentru interese oculte. Până la urmă, despre ce consecvență vorbim aici?

„Este limpede astăzi că un ministru care nu are „telecomandă” deranjează foarte multe grupuri de interese și se pare că devine ținta naturală a unora care repetă moțiuni după moțiuni împotriva lor. Cei care vor vota pentru, în mod limpede, se așază de partea a ceea ce eu consider că sunt mafiile de mediu care storc bani din nerespectarea legii, iar cei care vor vota împotriva moțiunii sunt cei care se așază de partea Guvernului și a coaliției”, a declarat Pălărie luni, la Parlament. Iar criticile nu s-au oprit aici, vizând direct logica PSD: „Includ și amenințările colegilor de la PSD de a vota în favoarea acestei moțiuni, invocând consecvența, atunci când nu cred că este vorba despre consecvență. Nu cred că a avea un acord pe care să îl încalci în mod constant înseamnă consecvență sau inteligență”.

A șaptea moțiune contra unui ministru USR

Senatorul USR a subliniat că aceasta este deja a șaptea moțiune simplă depusă împotriva unui ministru din partidul său, un fapt care subminează funcționarea Executivului.

„Faptul că oricine ar putea vota împotriva oricărui ministru, pe viitor, este o chestiune care ne arată că nu poate funcționa așa Guvernul României.”

Dar ce scrie, de fapt, în acel acord de coaliție? Pălărie aduce aminte că înțelegerea nu prevede crize săptămânale. „În acordul coaliției nu scrie că fiecare partener ar trebui să facă câte o criză pe săptămână. Dacă PSD ar depune la fel de multă energie în reforme, precum cea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari sau alegeri în două tururi, țara asta s-ar transforma. În schimb, depun mult mai multă energie într-un spectacol, consultări pe Facebook, chestiuni care nu au legătură cu nevoile României astăzi”, a mai spus senatorul.

Opoziția acuză, PSD confirmă

Moțiunea a fost inițiată de senatorii Opoziției (PACE-Întâi România, AUR și neafiliați), care o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte energetice strategice aflate într-un stadiu avansat, realizate în proporție de peste 90%. Numai că nu e prima dată când ministrul Mediului trece prin așa ceva. Este a doua moțiune pe numele său în mai puțin de un an, după ce prima, depusă în decembrie 2025, a trecut cu 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere, inclusiv cu sprijinul declarat al social-democraților.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a și anunțat că partidul său va vota și de această dată inițiativa, invocând nevoia de a fi consecvenți.

Pe lângă atacul politic, USR a făcut și un demers procedural. „Am solicitat Biroului Permanent să constate dacă formularea acestui text corespunde rigorilor de dezbatere parlamentară din Regulamentul Senatului. Mai nou, oricine are semnăturile necesare poate depune orice”, a conchis Pălărie. Moțiunea simplă va fi dezbătută și votată în plenul de luni al Senatului, începând cu ora 16:00.