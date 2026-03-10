Tensiuni în Coaliție pe Bugetul 2026. PSD acuză fonduri mai mici pentru primării

Liderii partidelor de guvernare se reunesc marți într-o ședință tensionată pentru a definitiva bugetul de stat pe 2026. Discuțiile au loc în contextul nemulțumirilor exprimate de social-democrați, care acuză o diminuare a fondurilor destinate autorităților locale.

Întâlnirea de la Palatul Victoria aduce la aceeași masă liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Pe agendă se află proiectul de buget publicat recent în dezbatere de Ministerul Finanțelor, document care, potrivit Adevarul, a stârnit deja controverse în interiorul alianței.

Nemulțumirile PSD: Banii pentru primării, mărul discordiei

Principala sursă de conflict o reprezintă alocările pentru administrațiile locale. Potrivit surselor din coaliție, social-democrații susțin că primăriile și consiliile județene vor primi mai puțini bani în acest an comparativ cu perioadele anterioare. Această situație ar putea afecta proiectele de dezvoltare locală și funcționarea serviciilor publice.

Artificiul care reduce sumele alocate

Nemulțumirea PSD este alimentată și de un artificiu tehnic identificat în construcția bugetară. Deși procentul de repartizare a banilor către planul local a rămas neschimbat, baza de calcul ar fi fost redusă. În practică, acest lucru înseamnă că sumele care vor ajunge efectiv în conturile autorităților locale vor fi mai mici decât cele anticipate, chiar dacă formula de calcul pare similară cu cea din anii trecuți.

Cine câștigă și cine pierde la bugetul pe 2026

Proiectul legii bugetului de stat pentru 2026 prevede atât creșteri, cât și scăderi de fonduri pentru diverse instituții publice. În timp ce unele ministere și agenții vor beneficia de alocări mai mari decât în anul precedent, alte structuri se confruntă cu reduceri. Un exemplu concret este Autoritatea Electorală Permanentă, al cărei buget a fost diminuat, o decizie justificată prin faptul că anul 2026 nu este un an electoral.