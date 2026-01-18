Donald Trump a declanșat o furtună. A amenințat cu tarife țările care se opun planului său de a prelua Groenlanda. Reacția unui parlamentar britanic? A tunat: „Este un pirat gangster”. Întrebarea e pe buzele tuturor: urmează un război comercial? Potrivit Dailymail, președintele american și-a șocat aliații NATO cu un avertisment clar: tarife din 1 februarie. Acestea ar putea sări la 25% în iunie dacă Washingtonul nu primește undă verde să cumpere Groenlanda de la Danemarca. Între timp, mii de oameni au ieșit în stradă. Atât în Danemarca, cât și în Groenlanda, au scandat un singur lucru: „Groenlanda nu este de vânzare!”.

Starmer intervine: „Greșit!”

Keir Starmer, liderul laburist, l-a sunat direct pe Donald Trump. Mesajul său a fost direct. Potrivit Downing Street, i-a transmis că „aplicarea de tarife asupra aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este greșită”. Dar Starmer nu s-a oprit aici. A vorbit și cu premierul danez Mette Frederiksen, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu șeful NATO, Mark Rutte, construind un front comun. Întrebarea rămâne: îl poate convinge cineva pe Trump?

Europa, un front comun pentru Danemarca

Opt țări europene – Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Marea Britanie – au emis o declarație comună fermă, susținând „principiile suveranității și integrității teritoriale” și denunțând amenințările cu tarife ca fiind o cale spre o „spirală descendentă periculoasă”. Europenii au ținut să clarifice și situația exercițiului militar danez „Arctic Endurance”. Acesta, la care a luat parte și un ofițer britanic, era planificat de mult. Nu e o amenințare pentru nimeni. Surprinzător sau nu, unitatea pare să fie cuvântul de ordine.

Motivele lui Trump: securitate sau resurse?

Oficial, Trump insistă pe securitatea națională. A spus clar că SUA trebuie să cumpere Groenlanda și nu a exclus nici forța militară. Poziția sa: insula este o piesă cheie pentru scutul antirachetă „Golden Dome”. Dar criticii văd altceva. Ei cred că miza reală o reprezintă bogățiile minerale uriașe, încă neexploatate. Groenlanda deține cel puțin 25 din cele 34 de materii prime pe care UE le consideră „critice”. Coincidență? Greu de crezut.

Reacții dure la Londra: „Un pirat gangster”

La Londra, tonul este aspru. Deputații britanici cer anularea vizitei regelui Charles la Washington, programată în primăvară. Simon Hoare, un conservator de rang înalt, a fost tranșant: „Lumea civilizată nu mai poate face față lui Trump. Este un pirat gangster”. Secretarul pentru Cultură, Lisa Nandy, a întărit poziția, afirmând că sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei este „non-negociabil”. Nimic nou.