Premierul polonez Donald Tusk a avertizat Statele Unite în legătură cu orice tentativă de intervenție în Groenlanda. O astfel de acțiune ar avea consecințe devastatoare pentru NATO și securitatea europeană. Liderul de la Varșovia a calificat o asemenea mișcare drept „sfârșitul lumii așa cum o știm”, potrivit Adevărul.

O catastrofă politică pentru NATO

Donald Tusk a explicat că încercarea unui stat membru NATO de a prelua controlul asupra teritoriului altui aliat ar fi o „catastrofă politică”, subminând principiile fundamentale ale Alianței. „O tentativă de a prelua, fie și parțial, teritoriul unui stat membru NATO de către un alt stat membru NATO ar reprezenta o catastrofă politică și ar însemna sfârșitul lumii așa cum o știm”, a declarat premierul polonez. Groenlanda este un teritoriu autonom sub suveranitatea Danemarcei, un partener cheie în cadrul NATO. Tusk a promis că va face „tot ce este posibil” pentru a menține unitatea europeană în sprijinul Danemarcei și Groenlandei.

Reacția la propunerile lui Donald Trump

Avertismentul liderului de la Varșovia vine ca reacție la ideile fostului președinte american Donald Trump. Acesta a susținut că Groenlanda este esențială pentru securitatea SUA, fiind necesară pentru construirea unui sistem de apărare antirachetă denumit „Golden Dome”. Pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a afirmat că NATO ar trebui să gestioneze procesul prin care Statele Unite ar obține controlul asupra insulei. Fostul președinte a avertizat că, dacă America nu acționează, alte puteri globale ar putea prelua inițiativa, susținând că „Rusia și China vor face acest lucru”.

Prioritățile strategice ale Poloniei

Deși securitatea arctică este un subiect de discuție, Donald Tusk a clarificat că Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda, în ciuda anunțării unei noi misiuni europene în zonă. Premierul polonez a explicat că țara sa își concentrează resursele pe consolidarea flancului estic al NATO. Decizia este determinată de agresiunea Rusiei și de atacurile continue asupra Ucrainei. Conform publicației The Guardian, Varșovia realizează investiții considerabile în apărare, deoarece consideră că principala amenințare la adresa securității sale provine din Est.

Tusk respinge acuzațiile la adresa lui Zelenski

Într-o postare de joi, 15 ianuarie, pe platforma X, Donald Tusk a comentat și conflictul din Ucraina. El a respins acuzațiile formulate de Donald Trump, care sugerase că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi blocat un posibil acord de pace. Premierul polonez a indicat responsabilitatea Rusiei pentru eșecul negocierilor. „Rusia, nu Zelenski, a respins planul de pace pregătit de Statele Unite. Singurul răspuns al Moscovei a fost continuarea bombardamentelor cu rachete asupra orașelor ucrainene”, a scris Tusk. El consideră că singura opțiune viabilă rămâne creșterea presiunii internaționale asupra Kremlinului. „De aceea, singura soluție este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Și cu toții știm acest lucru”, a conchis premierul Poloniei.